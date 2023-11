La encuesta interna de Morena para elegir a su candidato o candidata para jefe o jefa de gobierno de la CDMX pareciera haber sido este viernes una noche de antro, risas y diversión.

Por amplio margen ganó Omar García Harfuch, pero, de pronto, por una decisión fast track del INE, abogando por una sospechosa paridad de género, perdiendo, ganó Clara Brugada... Sí, así como lo leen: perdiendo ganó.

¿Quién ganó realmente aquí ? Nadie.

No ganó Claudia Sheinbaum al escoger a Omar como su “gallo”. Nunca lo afirmó pero a todas luces así parecía ser.

No ganó Omar García Harfuch, que sí ganó, pero ganó perdiendo.

No ganó Clara Brugada porque ella tiene ganada solamente al bastión de Iztapalapa, pero fuera de ahí no cuenta con el apoyo de nadie más de la CDMX que esté o viva fuera de Iztapalapa.

¿Quién gana?

Gana el Frente Amplio por México, porque la encuesta y la elección interna de Morena fue una trampa, un cochinero vaya. A todas luces frente a los ojos de todos no fue una encuesta limpia.

Entonces el FAM tiene a su favor el señalar y acusar cómo mera politiquería la elección de Clara Brugada para ser jefa de gobierno y es más, para mí que Clarita ni quería serlo siquiera.

Morena pierde a la CDMX al imponer a Clara Brugada. Es un hecho.

¿Y ahora qué tendría que hacer el Frente Amplio por México?: Realizar una encuesta interna aprovechando el desorden de la de Morena, que dé cuenta que ahí sí se hacen las cosas derechas, con transparencia y claridad. Pero la pasividad que le veo a la oposición es impresionante.

Hoy por hoy no se conoce quienes vayan a ser sus candidatos para la jefatura de gobierno. No se sabe si ellos lo eligen o harán también una encuesta interna.

Suenan nombres que no me dicen mucho: Santiago Taboada por ejemplo, que mi mente lo relaciona inmediatamente con el cártel, inmobiliario, Kenia López Rabandán que ha sido una mujer valiente y una voz fuerte y contundente dentro de la oposición pero no se si tenga también muchas ganas de ser jefa de gobierno y Lía Limón a quien le cerraron el paso.

Y en este tenor de ideas de la paridad de género, Para mí la ideal era Sandra Cuevas pero parece que el Frente no quiso acogerla. Total que nada. Y creo que tendrán que elegir a una mujer para mostrar igualdad

Y ahora debería de ser el momento estrella para el Frente Amplio por México para tomar decisiones y entregarle certidumbre a la gente que francamente está harta de Morena.

Mientras tanto pues Omar García Harfuch aceptó que perdió ganando, pero dice que será parte del gabinete de Claudia Sheinbaum. Es decir que sí está enojado, pero no tanto.

La Ciudad de México es una joya. Es la ciudad más hermosa que tiene este país. Pero en manos de lo que parecen ser delincuentes da miedo pensar cuál será su futuro.

Por supuesto no podemos dejarle toda la responsabilidad a estos candidatos. Tanto de un lado como del otro.

El huracán Otis nos volvió a unir a todos. De un lado y del otro hubieron donativos y apoyo para los damnificados de Guerrero.

Claudia Sheinbaum a gritos pidió Unidad en su mitin en la Arena México y parecía que nadie la escuchaba.

Pero también están las voces de hartazgo como la de Selene Ávila, diputada morenista que muy seguramente renunciará, al ver que su propio partido apostó por no brindar presupuesto para la reconstrucción de Acapulco.

Con Clara Brugada, Morena pierde a la CDMX .

¿Quién merece ganar?: Los capitalinos. Ellos. Que no se nos olvide.

¿Quiénes escogen? Ellos. La ciudadanía. Que no se nos olvide.

Veremos qué pasa.

Es cuanto.