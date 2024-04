Dentro de mi tour artístico me tocó llegar a mi querida tierra natal, Monterrey. En mi rancho siempre me encuentro a alguien que estudió, trabajó o me conoce de algo. Me encontré en un Starbucks al querido Pedro Esquivel, presidente deportivo de los Rayados de Monterrey, seguro que no se acuerda de mi nombre y yo me acuerdo del suyo pues trabaja en mis Rayados.

En ese mismo Starbucks me encontré la mezcla más extravagante. Un joven con 3 perros Border Collie bastante educados y un señor rezando el rosario. La determinación de edades va de acuerdo con la mía donde joven es alguien que se ve menor que yo y señor es alguien que se ve de mi edad o mayor. Mire que me ha tocado viajar de trabajo y en una ciudad que es grande y pequeña como Monterrey no me había tocado ver esas mezclas.

¿Será que mi ciudad se está convirtiendo en algo más cosmopolita? No me parece, al menos no en lo que conozco. La gente sigue manejando con prisa de llegar a ningún lugar. En la ciudad vuelven las obras que no se hicieron en 2 años a aparecer en tiempo electoral y cosas así. Lo que hay ahora, que no había antes, es una perenne nata de smog que no se quita ni con el viento o con la lluvia. Mire que en CDMX cuando llueve o hay viento se ven los cielos azules, al menos por un ratito.

También sigue la eterna promesa de componer la carpeta asfáltica que es un dolor de cabeza para todos, usuarios y políticos. También está el sentimiento que Monterrey es superior a muchas ciudades, sobre todo la Ciudad de México. Ahora que he estado por acá varios días veo varias cosas que no veía por la ceguera de taller. Las promesas de todos los candidatos siguen siendo cosas que deberían de hacerse sin preguntar. No es posible que una ciudad que siempre ha tenido problemas con la carpeta asfáltica siga teniendo los mismos problemas 40 años después. Bacheo, es la promesa que veo en común de todos. Igual pasa con la seguridad entre otras tantas cosas.

Me parece increíble que el candidato de la esperanza, más que por sus obras, por su apellido, teniendo la oportunidad de lograr que la ciudad que lo adopto se transformara realmente en algo mejor, no lo haya hecho. Invento la Secretaría del Calor extremo, algo que ya sabemos que hay y que ni su natal Sonora lo tiene siendo que el calor de allá es mucho más fuerte que el regio. Hicieron más los alcaldes que no tenían al gobernador de su lado a los que tuvieron al gobernador como compadre.

No sé si la intención del alcalde con licencia era no quitarle el protagonismo al gobernador o si de plano la personalidad del alcalde fue opacada y borrada por el gober. Es la capital del estado, la ciudad con los mayores índices de percepción de inseguridad y no hubo trabajo en eso. El cambio más fuerte que he visto es que las patrullas de tránsito ya no dicen transito sino movilidad. Curioso que una patrulla de movilidad te tiene que detener (mantenerte inmóvil) para ponerte una multa.

Después de 3 años del máximo exponente y la esperanza del gobierno naranja gobernando Monterrey no vi nada, absolutamente nada. Obras que solo dan vista, pero no dan contenido a Monterrey. La verdad me hubiera gustado que el hijo de la promesa hubiera hecho algo más pero no fue así. Ahora anda de candidato a ser senador ofreciendo cosas que no pueden dar los senadores.

Lo que si veo en la ciudad es algo que vi en un comentario Federico M. Arreola @farreola en X “que los políticos canten en México es una señal que siguen siendo un país en vías de desarrollo”. Qué pena me da que mi ciudad pueda tener en una cafetería personas de todos colores y gustos, perros y rosarios y que en política puedan ganar los que hacen tiktoks y cancioncitas. A ese nivel esta la mentalidad de la razita o al menos es lo que muchos nos hacen pensar. En verdad espero que eso no sea lo que realmente piensa la gente sino seguiremos siendo comidilla de todo el país.

No somos así, ¿verdad que no?