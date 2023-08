A tres semanas de que se termine el proceso de información que instruyó el Consejo Político Nacional de Morena , las cosas siguen igual, o quizá hasta peor. A manera de interpretar lo innegable, el desarrollo interno del partido guinda continúa envuelto en dos factores claves que, a lo largo de dos años consecutivos, se fueron agudizando en la medida que los meses avanzaban. Hablo del favoritismo, pero también de la exclusión de la que se han valido para no garantizar un ejercicio democrático.

A raíz de eso, no podemos convencernos de un proceso democrático y plural cuando en la cancha hay jugadores que siguen marginados por no recibir el mismo trato que los demás. De hecho, el propio tiempo que ha transcurrido nos ha llevado a una nueva constelación para descubrir nuevos mecanismos de exclusión o, por lo menos, que se han puesto en práctica en vísperas de que se levante la encuesta.

Pero todo ello tiene una premisa. Todo comenzó, recordemos, cuando a Ricardo Monreal se le excluyó de la lista de aspirantes que, inclusive, fueron impulsados y promovidos desde el poder institucional. Cuando eso acontecía, el zacatecano libraba una batalla contra la conspiración que, también, trataron de llevar al terreno de lo legislativo con el fin de restarle poder político a Monreal, incluso de temas que nada tenían que ver con la agenda de trabajo. Sin embargo, Monreal supo capitalizar el control que en todo momento mantuvo y, con sagacidad, esquivó las ráfagas de una metralla que lo trataban de debilitar en el plano presidencial.

Eso no fue todo. Recordemos lo que pasó en Veracruz y Campeche. De hecho, nada justificaba la andanada que se puso en marcha en su contra. Con eso deducimos que, el fin, siempre fue descarrilar la aspiración presidencial de Ricardo Monreal. Pese a esa circunstancia, nada pudo impedir que el zacatecano levantara la voz y, de paso, encabezara una lucha legítima. Incluso, fue necesario revelarse por una causa justa, pues las condiciones siempre le dieron la razón a Monreal, sobre todo en los momentos de mayor tensión.

En efecto, eso sirvió para que a Monreal le reconocieran su derecho legítimo de participación. La cuestión es que, fue hasta el mes de enero de este año, es decir, muchos meses después se le contempló, lo cual nos lleva a concluir que, en ese lapso, muchas corcholatas le sacaron jugo al posicionamiento que se les brindó desde el poder institucional. Incluso los propios gobernadores y gobernadoras se convirtieron en una especie de activistas que, a la postre, se capitalizó en otro problema para acotar el proceso democrático.

Me refiero al protagonismo que juegan cada uno de los gobernadores y gobernadoras. Por si eso fuese poco, hay también funcionarios públicos de primer nivel que, en medio de este proceso, se sumaron a la causa de una corcholata. El problema de ello es que, en ese sentido, no se ha hecho con responsabilidad. Es tanta la efervescencia que, en la medida que pasa el tiempo, uno que otro, en retrospectiva, han adoptado el papel de verdugos donde abunda, por ejemplo, la estrategia de persuasión para tratar de disolver los actos públicos de Ricardo Monreal.

Pasó en varias entidades federativas. Incluso, el propio Ricardo Monreal lo dijo abiertamente. No es la primera vez, y seguramente no será la última en que internan desactivar las audiencias de información. Recientemente, lo trataron de llevar a cabo, eso sí, sin tener ningún éxito. Es, no hay duda de ello, la cancha dispareja que actualmente se vive. Eso ha traído daños colaterales en la misma perspectiva social de hacía quienes se inclinan. No es lo mismo, está comprobado, quien anuncia un producto o no. Es decir, quien anuncia más un artículo y permanece su publicidad a la vista de todos, tiene más identidad con el público. Esa es una cuestión lógica porque tiene más utilidad, ganancia o rédito.

Si fuera un producto para lanzar al mercado, justificarías la publicidad. El problema de ello es que, en política, hay reglas y tiempos para promocionarte. Dicho en otras palabras, una que otra corcholata está usando un sinfín de espectaculares por todo el territorio nacional. Son miles que son calificados, en este momento, como faltas flagrantes e incumplimiento a los acuerdos que signó el Consejo Político Nacional de Morena. En definitiva, eso ha significado una cancha dispareja para Ricardo Monreal, que, en este proceso de información, es el único que ha cumplido al pie de la letra lo establecido.

Aun y cuando esta situación está a la vista de todos, la dirigencia que encabeza Mario Delgado, ha hecho caso omiso. Será que, en medio de todo esto, existe una dirección rebasada por el poder político de las corcholatas o, en tal caso, hay un silencio cómplice que, de ser así, compromete lo más sagrado de un instituto político como Morena: la democracia participativa. No lo sé, pero me inquieta mucho el tema por cómo se han dado las cosas.