Conociendo a fondo la trascendencia que ha tenido el Senado y el sistema parlamentario a lo largo de la Historia, desde que se conformó un consejo de sabios en el Pueblo Hebreo cuando se emancipó de Egipto junto con el que pudo haber sido faraón allá: Moisés, pero que prefirió ser profeta, llamado Sanedrin, el mismo que se transformó en el Senado Romano pasando por las polis griegas, donde se consolidaron las leyes y el Derecho que hasta ahora nos rigen, a pesas de haber cometido el irreparable error de asesinar a Julio César en su sede; y después de publicar más de 250 artículos en diferentes dominios, incluyendo el presente: SDP Noticias, de índole histórica, política, analítica, científica y conspiranoica, sí me inclino vocacionalmente a valorar la posibilidad de proponerme como Senador de la República en México para la próxima legislatura, que coincide temporalmente con la siguiente sucesión presidencial.

En todos mis artículos de carácter político siempre he reflejado que mis intereses son más progresistas que críticos o partidistas, filosofía que mantendré firme si mi convicción me lleva a decidir postularme para Senador de la República, independientemente del partido político que eligiera para tal efecto.

Entender a México, entender a su sociedad y conformación, entender al Mundo actual, y a la generación de humanos prevaleciente, no ha sido fácil.

Entender es más difícil que comprender, pero el que entiende, comprende, y es el que puede transmitir conocimientos, ideologías y cambios.

Todos los problemas actuales del Mundo entero surgieron a partir de la confusión que generó la Segunda Guerra Mundial y sus consecuentes guerras, incluyendo la del Pacífico, la Guerra Fría, y la de Vietnam, la guerra de lo 6 días de Israel, la guerra inentendible entre Irán e Irak, la guerra en Afganistán, la del golfo pérsico, la de las Malvinas, y hasta ahora la consecuente la guerra en Ucrania, entender éste fenómeno bélico-humano es lo que logrará resolverlo.

Comprender los magnicidios que han ocurrido durante y después de la Segunda Guerra Mundial, sus causas y consecuencias, incluyendo los de; León Trotsky, Reinhard Heydrich, Joseph Stalin, el General George Patton, John F. Kennedy, Martin Luther King, Isaak Rabin, Luis Donaldo Colosio, y George Floyd, aunque éste último no era político pero por su trascendencia se podría también incluir en los magnicidios modernos, hacen de la comprensión, entendimiento, y del idealismo, acción.

Y, no, aunque lo pareciera, no estoy manifestando una postura proselitista en el presente ensayo, mi única pretensión es dar a conocer un presentimiento personal sobre mi futuro actuar en base a lo que se puede percibir al leer cualquiera de los artículos que he escrito.

