Quisiera recuperar rápidamente algunos de los elementos contenidos en la columna intitulada “México no tiene espíritu democrático” de mi colega Verónica Malo, publicada en este espacio de SDPnoticias. En su texto, Verónica expone acertadamente algunos elementos actuales e históricos que apuntan hacia el desdén de la democracia por parte de los mexicanos, desde el patriarcado ejercido por el Tata Lázaro Cárdenas hasta la presidencia de AMLO.

Verónica tiene razón. México, a través de su historia, difícilmente podría considerarse como un país afecto a la democracia. En tiempos precolombinos, las culturas originarias veneraban a sus líderes como deidades representantes de elementos de la naturaleza. Los tlatoanis mexicas gobernaron autocráticamente sin miramiento alguno hacia sus gobernados o hacia cualquier elemento que pudiese ser remotamente considerado democrático.

En la Nueva España, gobernada por un virrey nombrado por el Consejo de Indias sito en España, impuso un régimen social caracterizada por la prominencia política de los españoles peninsulares y por el surgimiento de una élite criolla ilustrada que buscaba abrirse espacios en el gobierno. A diferencia de la América británica, en las colonias españolas en el continente los criollos estuvieron apartados de las decisiones de gobierno.

En el México independiente la situación apenas cambió, pues el estado de ingobernabilidad que reinaba en el país, aunado al auge de una nueva élite gobernante, desterró cualquier átomo democrático. Durante el periodo que coincide con las Leyes de Reforma, el imperio de Maximiliano de Habsburgo y el régimen de Juárez se mantuvo el espíritu antidemocrático.

A pesar del revisionismo histórico impulsado por AMLO en relación con la figura de Juárez, la realidad histórica apunta a que el presidente oaxaqueño, lejos de estar comprometido con la democracia, buscó su permanencia en el poder como resultado de la necesidad de reestablecer el orden en un país marcado por la ruptura y la ausencia de orden. Más tarde, la biografia de Porfirio Díaz sería bien conocida.

Quizá el único periodo de la historia de México en el que nuestro país se asomó a la democracia fue durante la presidencia de Francisco I. Madero. Sin embargo, las élites militares descontentas con la revolución maderista, sumado a la insatisfacción de los revolucionarios y a las ambiciones de un puñado de hombres como Victoriano Huerta, provocaron el desenlace del primer experimento democrático.

Tras el fin de la Revolución, México no sería más democrático. Los militares vencedores de la Revolución transformaron a la nueva élite gobernante en gobiernos civiles con la fundación del PRI, partido que dirigiría los destinos de la nación durante décadas con un pleno control sobre los estados, los congresos locales, el Congreso federal y la Suprema Corte.

Y en tiempos recientes los gobiernos de la alternancia no fueron tampoco capaces de transformar el espíritu político de los mexicanos. AMLO, hoy percibido por muchos como líder indiscutible, mira hacia otro lado cuando se trata de rendición de cuentas o de respeto al espíritu de la democracia constitucional y electoral. México no se lo reprocha. En suma, nuestro país no tiene espíritu democrático.