México tiene muchos atributos y muchas características positivas, cosas que a nivel mundial se reconocen y se aplauden. Pero también tiene su parte obscura y macabra, así como muchas cosas negativas que se saben y se conocen dentro y fuera del país. Hay una en especial que ahora resuena muchísimo en cada esquina de este país y es que México se ha convertido en una nación sin orden, sin ley, donde nadie obedece ni acata los reglamentos, donde la ley no es la ley y si es ley entonces está destinada a romperse.

Este fenómeno lo podemos ver ya cada vez y con más frecuencia en todos los ámbitos del diario acontecer en nuestro país: Desde aquel automovilista que se pasa el alto sin ningún pudor ni consecuencia o se estaciona en lugares destinados para personas minusválidas y nadie lo sanciona; incluso la propia ciudadanía no condena ni sanciona el que infracciones, y aunque no le toque hacerlo, me impresiona su indiferencia.

Ya escalando a niveles políticos y de gobierno, vemos que la Constitución ha quedado hecha cenizas y que el presidente de México ha hecho polvo toda aquella regla que seguir, ley que cumplir, orden que acatar.

A partir de ahí podemos inferir una clara descomposición en la sociedad.

Jóvenes irrespetando a sus autoridades y maestros de una manera contundente y alarmante, gente metiéndose en alguna fila sin miramiento, programas de espectáculos en donde se cometen actos de abuso sexual, obscenidades y faltas de respeto y las televisoras sin tomar una sola carta en el asunto, para poner y dar si quiera un poco de ejemplo de ética y valores a cientos de jóvenes que son seguidores de esos programas.

Pero ahí tampoco pasa nada. Nadie los sanciona. Nadie reclama. Nadie censura lo inmoral.

Van normalizando la violencia y el abuso en un país como el nuestro en donde los índices de violencia aumentan cada día, aunque en Palacio Nacional se tengan otros datos.

Sorprendentemente, también la gente opta por elegir a aquellos que rompen las reglas. Los convierten en héroes a seguir.

La gente buena no convence, aburre y se desvanece. Preocupante.

El claro ejemplo lo tenemos con lo sucedido en el reality La Casa de los Famosos, donde hubo un “juego sucio” entre los participantes, en el que dos de ellos, le bajaron los calzones y poniéndole boca abajo he hicieron la “finta” de abusarlo sexualmente.

Tocaron sus partes íntimas y las expusieron en cadena nacional pero nada pasó. Ni el “abusado” reclamó ni la producción sancionó.

Los que cometieron estos hechos resultaron “salvados” de ser expulsados de la casa y son los favoritos del público.

Los que no participaron son los que salieron y seguirán saliendo del concurso.

¿A quienes elegimos como nuestros héroes, personas a admirar, y representantes sociales?

La descomposición social en nuestro país es evidente y va en crecimiento.

No hay ya valores humanos en la gente y si los hay se encuentran en pocas personas.

Los valores humanos deberían de ser sí o sí el primer requisito que deberíamos de exigirle a cualquiera que pretenda gobernarnos.

Necesitamos gente buena. Además de honesta... Porque hay mucha gente honesta pero que no es gente de buen corazón.

Necesitamos alma y sensibilidad. Compasión por otros. Gente que quiera y exija justicia y la reclame a toda costa.

Hoy arranco mi lunes más apesadumbrada que otros lunes.

Me preocupan las generaciones que vienen detrás de nosotros y los que estarán por llegar a este mundo y vivir en este país.

¿Qué les espera?

Y aunque como bien dicen, la educación y los valores empiezan e casa, a veces todas estas imágenes como si fueran una tormenta de infractores e infracciones sin sancionarse sin parar que se ven diariamente en redes sociales, en la televisión; en Palacio Nacional. En las calles impacta de manera directa en los niños y jóvenes. Entonces, me siento impotente pues tengo dos hijos adolescentes que no quiero que entiendan que el mundo se vive sin reglas a seguir.

Pero me consuela que mientras por nuestro país exista por ahí gente de buen corazón, y gente humana, aún queda una esperanza.

Perdón por mi pesimismo.

Es cuanto.