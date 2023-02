El gesto de la ministra Norma Piña de haber permanecido sentada durante el inicio del evento de la celebración de la promulgación de la Constitución de 1917 envió diversos mensajes a los políticos y a la opinión pública. Mientras algunos lo vieron como un acto de desacato protocolario y una afrenta al presidente AMLO, otros lo recibieron como un signo positivo de independencia de la Suprema Corte ante el jefe del Ejecutivo.

En mi opinión se trató de un hecho anecdótico, pues en realidad, muy poco importa el hecho de que la presidenta de la Corte no se haya puesto de pie. Lo que en verdad es fundamental, empero, es que los once ministros del máximo tribunal jurisdiccional del país actúen con plena independencia y libres de coerciones reales o fácticas.

Hoy día es lo más importante para el futuro de nuestro país. El plan B, el cual busca reducir al INE a su mínima expresión en términos de estructura, competencias y funciones, es la reforma legal más peligrosa para el devenir democrático. Según apuntan un buen número de analistas, si la iniciativa morenista entra en vigor, se producirá una incertidumbre política sin parangón en la historia reciente de nuestro país.

En otras palabras, si ocho de los once ministros no declaran la inconstitucionalidad del plan B, el INE se verá mermado para llevar a cabo sus funciones rumbo a las elecciones federales de 2024. En este sentido, recomiendo la lectura de la columna de Ciro Murayama en Reforma. Bien vale leerla con espíritu crítico, olvidar que trata de uno de los personajes más criticados por el partido oficial, y prestar atención al mensaje y a la voz de un especialista en materia electoral en México.

Como he señalado, recaerá sobre once ministros la responsabilidad de poner un alto a una reforma necia, innecesaria, absurda y populista que no hará más que sembrar la duda en torno a la legitimidad de las elecciones. Daría, pues, el pretexto perfecto para que AMLO y los suyos, si son derrotados en las urnas en 2024, denuncien fraude electoral y favorezcan un ambiente de descontento e inestabilidad que costará mucho para la transferencia de poder y la gobernabilidad.

Si bien es verdad que los once ministros no cuentan con la legitimidad popular otorgada por los votos (argumento favorito de los que propugnan el desacato de las decisiones judiciales) la Suprema Corte de Justicia de la Nación representa un pilar fundamental del Estado de Derecho, del equilibrio de poderes y de la conservación de la paz social.