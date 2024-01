El sector turístico representa un motor de desarrollo económico, social, de inversión y de intercambio cultural, y México, por su extensión y diversidad, ofrece una oferta bastante atractiva para el viajero internacional.

La promoción de nuestro país en los foros turísticos internacionales reviste la mayor importancia, y aunque este gobierno no se ha destacado por promover el país, ahora con el pabellón de México en la FITUR 2024 celebrada en Madrid, España, lo hicieron., con mil metros cuadrados de extensión, el más grande entre los participantes de la región de Latinoamérica.

Los participantes

Al evento acudieron, además del secretario de turismo Miguel Torruco Marqués y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, los gobernadores de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa y de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, el presidente del Congreso de Quintana Roo, Renan Sánchez y el encargado de la Unidad de Estrategia Corporativa del Tren Maya, Germán Redondo Suárez, además secretarios y autoridades de turismo estatales, alcaldes, presidentes de las principales cámaras y asociaciones turísticas de México y empresarios del ramo, todos con el propósito de impulsar la llegada de viajeros desde España, Europa y otras partes del mundo para diversificar la actividad turística e incrementar la captación de divisas.

México y España

Actualmente España, país con el que tenemos una estrecha relación histórica, cultural y económica, es el quinto mercado emisor de turistas internacionales hacia México, con 366 mil 76 turistas que llegaron por vía aérea en 2022; y entre enero y noviembre de 2023, con 333 mil 995. El gasto turístico de los viajeros españoles en 2022 fue de 404 millones 788 mil dólares, un 3.2% más que lo captado en 2019, y, en los primeros 11 meses de 2023, fue de 376 millones 285 mil dólares, un 3.7% y 1.1% más de lo registrado en el mismo lapso de 2019 y 2022, respectivamente.

Tren Maya en FITUR 2024

Desde que el megaproyecto fue anunciado ha estado ligado a la polémica y controversias por su trazo, funcionalidad, por su elevado costo, fuera de todas las previsiones hechas por el gobierno y por el terrible impacto ecológico que ha generado en la región sureste, la más rica y basta desde el punto de vista natural en nuestro país.

Pese a ello, por segunda ocasión el pabellón de México dedicó un espacio especial para su promoción, como si funcionara, de los tramos ya habilitados y con el anuncio de que próximamente estarán en funciones los 1,554 kilómetros de extensión a través de cinco estados del sureste del país.

Entre las polémicas que ha enfrentado el tren, no podemos olvidar las mentiras y promesas incumplidas por el gobierno federal, de que no se talaría “ni un árbol” ni se afectaría la fauna y el entorno de la selva, sin embargo, al avanzar la obra ha quedado demostrada la devastación en más de dos mil hectáreas de selva deforestada y el daño inevitable que conlleva en la flora y fauna locales. Se trata de un proyecto apresurado, con cambios de trazo de última hora y a todas luces falto de planeación y de estudios de impacto ambiental, social, cultural y económico, quienes lo promueven hacen énfasis solamente en el supuesto beneficio que traerá a la zona, pero sin el análisis correcto, se promoverá el turismo en comunidades que no se encuentran preparadas para la afluencia masiva de visitantes y lejos de ser algo positivo, se podría ocasionar un impacto negativo al entorno.

México y sus múltiples propuestas

La comitiva mexicana recibió un reconocimiento por su propuesta denominada Barrios Mágicos que propone la promoción y conservación de esos espacios, y se dedicó una parte del pabellón al Caribe Mexicano, Los Cabos y Guerrero, en donde se impulsará la reactivación de Acapulco como destino internacional.

Quintana Roo y Cozumel

Sin duda la atención se centró en esta región y tanto la gobernadora como el presidente del congreso, Renan Sánchez acapararon las entrevistas y encabezaron la promoción, da gusto verlos chambear.

Se realizó además la presentación y muestra gastronómica “Platillos Tradicionales de la Ciudad de México” resaltando que la cocina tradicional mexicana es reconocida como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la Unesco.

Nuestro país se ubica en el primer lugar de América y el sexto en el mundo, por el número de sitios patrimonio de la humanidad y en cuanto a ciudades ocupamos la cuarta posición a nivel global, solo después de Italia, Francia y España.

Si bien la industria turística es un sector vital en la economía , su promoción y crecimiento debe ir de la mano de una correcta planeación de la sustentabilidad, viabilidad y del impacto que traerá consigo, no a partir de ocurrencias y caprichos.

Ya era hora.

