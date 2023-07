Después de lo sucedido con Diego Cocca, ahora ha quedado muy clara la manera en que se va a elegir al próximo entrenador de la Selección Mexicana ; y esta manera es muy simple: será a capricho de los futbolistas que el nuevo técnico del equipo nacional cumpla un perfil muy importante para ellos, y es el que sea mexicano

El mensaje de los jugadores seleccionados ha sido muy claro al asegurar que se sienten cómodos con un técnico nacido en nuestro país, y no con un extranjero, esto después de que en los últimos dos procesos y el inicio del presente, el cuadro tricolor ha sido dirigido por un colombiano Juan Carlos Osorio; y dos argentinos como Gerardo Martino y Cocca.

Lo que como que no tienen muy claro estos individuos es que a los técnicos mexicanos que han estado en ese puesto, tampoco les han respondido, y si no, recordemos a José Manuel de la Torre, Hugo Sánchez con el desastre en el preolímpico (en el que estuvo Memo Ochoa) y Enrique Meza, por citar a algunos.

Entonces no solamente es que sean mexicanos, sino que además les caiga bien y sea permisivo, aunque claro que eso no lo dirán a los micrófonos.

Y aunque los seleccionados han buscado también la manera de mantener a Jaime Lozano como una primera opción para poder quedarse en el banquillo tricolor, lo cierto es que en la Federación Mexicana de Futbol apuntan hacia otro lado... Hacia los Diablos Tojos del Toluca y sería Nacho Ambriz el elegido para tomar a la selección después de la Copa Oro, y seguir con el proceso de cara al Mundial de 2026.

Nacho Ambriz ya fue campeón en el fútbol mexicano con el León, ya también logró un título internacional con el América, y ha tenido una buena preparación como para ser tomado en cuenta para tomar el cargo de técnico nacional, no es ningún improvisado, no es ningún técnico que no sepa lo que hace, y quizá lo único en lo que tendrán que trabajar es en la cuestión del carácter.