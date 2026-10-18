Sonia Serrano es una periodista jalisciense que decidió ser libre y renunciar a muchas cosas a las que en un país como México se tienen que renunciar, si es que se desea ejercer el periodismo de forma plena. Es la concepción que tiene del desempeño de Sonia, el periodista Diego Petersen, quien fuera director de los Diarios tapatíos Siglo 21 y Público, donde Sonia trabajó en los años noventa como reportera de investigación.

Se trata de una de las reporteras más dedicadas y comprometidas con la sociedad, que ha dado el estado de Jalisco. Tengo una anécdota que ilustra perfectamente la forma de trabajar de Sonia: -Por allá de los años 2009-2010, me tocó asistir en temas de medios de comunicación al secretario general del congreso del estado en la LXII Legislatura, el maestro José Manuel Correa Ceseña, recuerdo que había algún tema administrativo que estaba en el debate público y los reporteros de la fuente solicitaron información.

El maestro Correa me indicó entregarles un juego de los expedientes en cuestión a cada reportero, el legajo era de alrededor de 500 o más hojas, pesado y complicado. Un buen día, después de algunas semanas de haber entregado los expedientes a la prensa, en una entrevista colectiva, una reportera le reclamó al maestro Correa, el porqué estaba privilegiando a Sonia Serrano con información de tanta relevancia, pues por aquellos días todas las notas que Sonia escribía tenían tanto interés que se llevó las primeras planas de varias semanas consecutivas.

El maestro Correa me miró con insistencia para responder de manera adecuada a la reportera que le reprochaba el hecho de que, según ella, sólo le entregaban información a Sonia, así que le respondí, que la información que Sonia estaba publicando se encontraba toda en aquel legajo de más de 500 hojas que hacía unas semanas entregamos por igual a todos los reporteros y reporteras de la fuente legislativa. Es decir, que Sonia, a diferencia del resto, se puso a leer, hoja por hoja, a analizar, a atar cabos, a estudiar y sacar conclusiones y notas bien fundamentadas. Por eso, hablar del trabajo de Sonia, es hablar del desempeño con rigor periodístico, seriedad, total dedicación y compromiso.

Muchos temas de relevancia nacional que han sido encontrados por Sonia, a través de su cuidadosa lectura y análisis de expedientes, han incomodado a los gobernantes en turno, pues expuso y fundamentó casos de irregularidades y corrupción que en varias ocasiones han puesto en riesgo su fuente laboral. El perfil de esta periodista jalisciense inspiró a una cantidad importante de periodistas del estado de Jalisco y del país, para, a través de la Universidad de Guadalajara, (EL Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG que preside la maestra Natalia Juárez y el Sistema Universitario de Radio y Televisión que dirige el maestro Gabriel Torres Espinoza) rendirle un merecido homenaje que se llevó a cabo el viernes 16 de octubre en el Paraninfo Universitario. Se le entregó una carta firmada por 114 periodistas que la propusieron para rendirle este homenaje.

Se le reconoció su trayectoria de más de 35 años, independencia y compromiso con las causas sociales y la investigación de la corrupción. Durante el homenaje tomaron la palabra los periodistas que la han acompañado desde sus inicios, como el propio Diego Petersen, Alejandra Xanic von Bertrab y Gricelda Torres Zambrano. Cada uno de ellos expuso detalles de relevancia referentes, no sólo al trabajo de Sonia, sino también a su calidad humana, y al valor genuino que le da a la amistad que ella, como nadie sabe cultivar.

“Uno cosecha lo que siembra, entonces este reconocimiento es sumamente merecido”, dijo la rectora General de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, al referirse al homenaje que se le rindió a la periodista.

Serrano Íñiguez, reportera y conductora del Sistema Universitario de Radio y Televisión así como del Dirario NTR y NTR radio en Guadalajara, agradeció el homenaje y explicó: “Soy producto de la educación pública y mi única opción de cursar una carrera era salir en listas, porque yo quería ser abogada, y así pude lograrlo, era una preparatoriana de la Vocacional, y en las desaparecidas Áreas me encontré con maestros que me empujaron a leer, a escribir, a pensar y entender que lo que no me afecta, también debe importarme”.