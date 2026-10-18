A muchas les enseñaron a esconder las toallas sanitarias a susurrar que estaban “indispuestas”. Muchas crecieron poniendo del secreto su periodo. Por eso, no es sorpresa que la menopausia reciba a muchas mujeres con el mismo manto de misterio, vergüenza y abandono que el de la menstruación. La realidad es inevitable y colectiva, todas las mujeres, si el tiempo nos lo permite, vamos a habitar y transitar la etapa de la menopausia. No es un fallo del cuerpo, no es una fecha de caducidad, simplemente, es el cuerpo en evolución.

A pesar de ser un destino compartido por la mitad de la humanidad, han decidido ignorarlo. Cuando la medicina mira a las mujeres en esta etapa, suele hacerlo desde la total indiferencia. Muchas se enfrentan a un vacío de información donde los sofocos, el insomnio, la neblina mental y la vulnerabilidad emocional se viven como fallas individuales y silenciosas. Sentir miedo y llenarse de dudas es la consecuencia lógica de un sistema que nos prefiere solas y desinformadas. Vivir la transición hormonal en soledad no es una elección personal, es un síntoma de un abandono institucional estructural.

La salud de las mujeres no puede seguir siendo un lujo ni un misterio. El acceso a la salud es un derecho humano, y la justicia social debe ser feminista o no será. Exigir servicios ginecológicos y endocrinológicos de calidad no es un capricho, es una necesidad urgente para comprender los profundos cambios que cada mujer experimenta. Necesitamos con urgencia servicios médicos integrales que escuchen, validen y acompañen sin juzgar, ofreciendo respuestas claras y tratamientos personalizados en lugar de indiferencia.

Es momento de que cada mujer se apropie con orgullo, dignidad y soberanía de su cuerpo. Rompamos el pacto del silencio, hablemos de cada proceso en voz alta y exijamos que el gobierno y la medicina garanticen el cuidado digno que merecen todas sin excepción.

Juntas y juntos impulsemos un sistema de salud digno, integral y libre de tabúes que permita transitar la menopausia con certezas, acompañamiento comunitario y la plena garantía de derechos.

Jennifer Islas. Política, feminista y conferencista.

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