Derrota no sólo jurídica de la ultraderecha que ostentó el poder en México por 18 años, sino también política, y por sobre todo, histórica, es lo que representó el fallo de la justicia norteamericana hacia el “superpolicía” de ese oscuro periodo en la historia de México, Genaro García Luna, que así aún no sea de manera formal, todo el descrédito y su figura exhibida al desnudo en necesariamente compartida por el ex presidente Felipe Calderón. No hay manera ya que alguien, por muy tonto que sea o finja serlo, pueda pensar diferente acerca del partícular.

Por lo mismo, no entiendo como es que ese tan oscuro, mediocre, perverso y apocado personaje como lo es Calderón, tenga aún adeptos que se placean como ‘excelentes y aún ejemplares ciudadanos mexicanos”, y que explícita o implícitamente lo han defendido luego del fallo judicial hasta la más baja y lastimosa ignominia. Líderes de opinión como, por ejemplo, Héctor Aguilar Camin, Héctor de Mauleón y el diario Reforma permiten que el sucio expresidente los retitué. ¿Es que aún no caen en cuenta del peso de la loza de total desprestigio que le ha caído encima a su político favorito? Es cierto, decía Voltaire, que se debía ser agradecido con quien nos hubiese favorecido así se tratase del demonio mismo, pero en este caso ya suficiente agrademiento le han mostrado durante años y más años.

Muy bien que haría a la vida pública de este país un ejercicio de autocrítica severo, por muchos de los personajes que, conociendo o no de los crímenes de García Luna y su jefe continuaron ensalzándolo hasta la estratosfera. Hoy podemos ver a periodistas repulsivos como Carlos Marín o Fernández Menéndez defendiendo explícitamente al calderonismo, a pesar de todos los males que acarreó al país, y otros muchos implícitamente, no comentando o haciéndolo en lo mínimo que sea posible este hecho que sacude la conciencia nacional. O de plano, bien pudieran empezar su tan necesaria condena pública hacia esos esperpentos, bloqueando a Felipe Calderón de Twitter, y además, haciéndolo público y explicando las más que obvias razones para haber tomado tal decisión. No lo han hecho, el cinismo más allá del límite parece haberse entronizado en este país a partir del fatídico año 2006, mismo que marcó un retroceso que nos debiera avergonzar y mover al enérgico repudio a todos los mexicanos.