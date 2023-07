IRREVERENTE

Les platico primero esto: será mujer la próxima presidenta de México.

Ahora sí, arre con el primer tema del día.

Esos santones son políticos y otros son empresarios.

En ciertos casos son de la versión 2 en 1.

En corto, en lo oscurito y en privado presumen sus simpatías a una y a la otra.

Pero en largo, en la luz y en público se achican y por ende las esconden… sus simpatías.

A lo mejor muestran sus preferencias en algún evento de una y de la otra, pero cuando les acercan los micrófonos se escudan en la retórica para no soltar prenda.

Tienen miedo de mostrarse porque, no vaya a ser el diablo. Juegan a la segura, según ellos.

Los de la IP juran que no les interesa la política, pero ahí andan.

En la reunión organizada por un empresario en su casa sampetrina, una de las dos damas citadas dijo tres veces que andaba de gira con $6,000 en la bolsa para sus gastos y que no sabía porque estaba ahí, pues le habían avisado de última hora.

La dama del otro bando fue mucho más sigilosa y cauta al reunirse con santones de la IP regia en el Club Industrial, pero los buenos entendedores captaron el mismo mensaje.

El síndrome de la corcholata.

No es patrimonio de Morena y sus aliados.

Lo mismo hacen los de la alianza opositora.

Los dueños de los partidos traen encuerdados a 6 -de un lado- y a 7 -del otro-.

Encuerdados y encuerados andan los que compiten por un lado y también del otro contra las dos citadas damas.

Si de verdad sirvieran las encuestas, ya deberían de parar por piedad esta masacre.

Las dos damas están haciendo puré a los adversarios que estoicamente siguen sin bajarse de la contienda.

Por qué no invitan Xóchitl y Claudia a los que se bajaron y a los aferrados que aún no se bajan, a sumarse a ellas con la promesa de integrarlos en un gobierno de coalición?

Nos ahorrarían de esa manera muchos millones de pesos a los contribuyentes, que se dilapidan hoy en estas campañas electorales disfrazadas de pasarelas.

Filantrópicos protagónicos.

Por ambos bandos aparecen los santones que pre$umen estar apoyando a las damas mencionadas, por pura filantropía.

Baste ver a los que bajaron la escalinata del Club Industrial del brazo de una de ellas y a los otros privilegiados de pedigrí que se reunieron en petit comité en el mismo lugar con la otra, durante la visita de las dos a Nuevo León.

Pero eso no es cierto.

No han soltado ni un quinto. Es puro adorno y cuento protagónico el de ellos.

Ambas damas se lamentan de e$a falta de apoyo, pero no lo están pidiendo… por ahora.

Y solo los buenos entendedores sabrán leer ese mensaje.

Cajón de sastre

Yo nací en una noche de Luna llena.

Mi abuela -que era esposa de un alemán descendiente de nórdicos- quería que me llamara Máni, el Dios vikingo de la Luna.

Pero pudo más el amor que todavía sentía por su marido muerto 15 años atrás y como fui su primer nieto varón, me bautizaron con el nombre de él, Plácido.

La otra razón por la que me pusieron el nombre de mi abuelo, fue porque Máni era perseguido en los cielos por el lobo Hati y ella no quería ese futuro para mí.

Se murió sin saber que a pesar de que no llevo el nombre del dios de la Luna, hoy me persiguen lobos más cabrones que de los que me quiso librar.

Y todo esto, por el peligroso pero irresistible oficio que detono de día… y también de noche.