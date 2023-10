Algo pasa, que siento que Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez en su camino por la silla presidencial para el 2024 están como empantanadas. Hay gente de la oposición que se enoja mucho cuando se comenta de esto pues dicen que Xóchitl va a la delantera. Yo diría que por supuesto que ha remontado pero algo falta. Algo pasa, que siento que no pasa nada.

De pronto, hay un silencio abrumador por parte de ambas. Y es extraño. El día que a Claudia Sheinbaum le dieron la corona como la candidata de Morena y además la condecoración de Coordinadora de la 4T, ella misma dijo ese día que a partir de ese momento empezaba la campaña política rumbo al 2024.

Después de ese día donde todo fue un show desde un salón de eventos de un hotel y el aplauso y la premiación como concurso de escuela, he sentido desdibujada a la ex jefa de gobierno de la CDMX. Ella dijo que ya corrían tiempos electorales pero se mantiene con muy bajo perfil y pues no se entiende esto, la verdad.

Por otro lado, he notado también sin mucha actividad a Xóchitl Gálvez. Y es que, creo que ambas, Claudia y Xóchitl, ya no saben qué más hacer. Ambas han dejado que sean las encuestas las que jueguen por ellas, las que marquen el rumbo; las que se pongan a su favor.

Pero la gente se encuentra confundida con respecto a las mismas, pues más allá de números y estadísticas no ven mayor acción por parte de ambas.

Muy bien por Xóchitl haberse pronunciado acerca del tema bélico y terrorista que se está dando en Israel.

Claudia mantuvo un silencio inadecuado. Era importante que se pronunciara también, pero parece que Obrador, me da la sensación, de que no le deja mucha capacidad de maniobra. A veces no sé si Claudia es Claudia (como el nombre de mi cuenta) o no es Claudia y actúa como otros quieren que actúe.

El tema es que estoy segura que habrá una mujer presidenta para este país y en ese sentido me alegra mucho pues estamos viviendo un momento histórico como mujeres.

Pero me considero una persona justa y me gustaría ver algo más que en encuestas, me gustaría saber qué piensan, qué sueñan, me gustaría verlas siendo entrevistadas por medios de comunicación que les incomodan por ejemplo.

Sin duda a Xóchitl se le ve más libre, no así a Claudia que parece tímida y controlada.

Lo que necesita Claudia es enseñarnos quién es ella. Más allá de que tenga muchas maestrías y doctorados: Bien lo ha dicho en repetidas ocasiones Obrador: Eso no basta para hacer a una persona valiosa y apta.

Entonces ¿qué más hay que nos puedan demostrar? Parece que se agotaron los videos por cierto muy lindos hechos con IA, se agotan las palabras, se agotan las ganas.

Y es que me imagino eso de andar viajando de aquí para allá quizá sea cansado y muy costoso.

Xóchitl no ha dejado el puesto de senadora porque creo que está convencida que al final habrá toda una maquinaria que apoyará a Claudia y la llevarán al triunfo. No es tonta y no quiere soltar pues su trabajo y lo que recibe por su curul.

Sería interesante ver que pudiera renunciar a ser senadora y verla aún mucho más libre para maniobrar pero quizá crea que aún no son los tiempos y formas. No sabemos exactamente qué decidirá, me imagino tiene desconfianza y con justa razón.

De Claudia Sheinbaum no hemos visto algo que nos sorprenda. Pienso que ella misma ya no sabe cómo sorprender porque ni ella misma se lo cree.

En medio de un conflicto bélico tan cruel y horrible como el que hay en Medio Oriente también por otro lado se agradece que tanta grilla y tanta politiquería se hayan tomado un pausa.

Lo qué pasa en Israel es doloroso y abrumador.

Pero llegará el momento en que tengan que salir y competir ambas: Claudia y Xóchitl por enseñarnos quienes son.

Imagino sus equipos de asesores y de campaña deberán de pensar en otras alternativas además de las encuestas para generar impacto en los votantes y formar opiniones en torno a ellas que les favorezcan.

Creo sin duda que la presencia de Obrador todos los días en la mañanera prometiendo cosas que no va a cumplir aplasta a Claudia Sheinbaum sin querer.

Y por otro lado la presencia de Markito Cortés, Alejandrito Moreno y Zambrano no le dan tampoco a Xóchitl mucho brillo ni relevancia: Nadie los quiere y nadie confía en ellos. También aplastan con su presencia a Xóchitl.

Ahí tenemos a dos mujeres controladas por alguien más. Entonces no entiendo el juego.

Ya estamos a casi la mitad de octubre y una vez entrando a noviembre el año se siente agonizar. El 2024 está tocando a la puerta.

Nadie sabe qué va a pasar pero creo que hay bastante incertidumbre.

Como lo he comentado en otras ocasiones nos toca trabajar por nuestro país siendo buenos ciudadanos y seres humanos.

En lo que los otros, los que tienen poder y dinero, se organizan, se ponen de acuerdo o se pelean.

Veremos qué pasa.

Es cuanto.