Les platico:

El pasado lunes y desde antes, las hordas amloístas apoyaban al presidente López Obrador en su arenga de que Tesla era pa´l sur, no pa´l norte.

Al terminar la mañanera, Andrés Manuel jugueteó con su audiencia y dijo que se tenía que ir porque, “¿a que no saben con quién voy a hablar?” y en seguida él solo se respondió: “con Elon Musk, mañana les cuento.”

Y no se esperó al martes.

El mismo lunes por la tarde cambió su retórica después de haber hablado con el hombre más rico del mundo.

Ni Houdini obró tal magia como lo hizo don Elon con López Obrador.

Ni Houdini pasó de ser opositor con Calderón y Peña Nieto, a traidor a la patria con AMLO.

Ahora, el mensaje del presidente es…

Tesla va pa’l norte no pa’ sur

¡Guau! Eso no fue un cambio de opinión, fue mutación.

Al unísono, sus focas aplaudidoras tuvieron que engullir tubérculo poblano en vez de pez de tina, y metieron reversa en los mensajes con que saturan chats vueltos viles y raídos chales:

Tesla abrirá en Santa Catarina, NL, en el norte, no en el sur como quería el inquilino del palacio nacional.

A cierto rabioso defensor de la 4T, respondí con esta delicadeza literaria, al agresivo mensaje que dejó en mi correo:

“Estimado Platero, a juzgar por la obsesión con que defiendes al presidente, te ves encantado de su repentino y brusco cambio de opinión. Saludos a Juan Ramón Jiménez”.

A estas alturas, todavía debe de andar buscando en Google quién es Platero y quién es Juan Ramón Jiménez.

A veces la ignorancia inspira ternura y más cuando algunos la convierten en su causa de vida.

Elon musk

Garabato

El Zócalo

Otro -refiriéndose a la concentración pro INE del Zócalo- me escribió esta perla de la “observación”:

“Así se ve un país y una ciudad democrática, con derechos y libertades. Gracias a este gobierno que no obstaculiza, no criminaliza, no reprime, no detiene a quien piensa diferente. No siempre fue así”.

Y a éste le respondí un poco más cabreado, porque era el vigésimo primer mensaje por el estilo que leía en el día:

“No pues, muchas gracias; te lo escribo arrodillado”.

Amigos, la obsesión de control absoluto que padece nuestro presidente, se va a acabar cuando otro lo controle a él.

Ya falta poco para que eso suceda, exactamente 580 días.

Incluso su estrella comenzará a languidecer cuando arranquen las campañas por la presidencia del 2024.

No será cualquiera de sus corcholatos quien obre semejante milagro.

Toda coalición es todo, menos colisión

Será la oposición y créanme, esta vez, la coalición será todo menos colisión. Anoten la fecha en que esto les escribo.

CAJÓN DEL SASTRE DE PANAMÁ. “Ufff, no sabes del pendiente que me libras”, remata la irreverente de mi Gaby.

Dedicado a Gerardo Bolaños Ortiz, quien me lee todos los días; bueno, también lee a Javier, a Agustín, a Raymundo y a otros de quien es fan apasionado y entregado…