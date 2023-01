Hace unos días, antes de año nuevo encontré en el municipio de Córdoba, Veracruz a una pareja mayor que conozco hace unos años, se dedicaban a vender cartón, cuando los veía les proporcionaba algún dinero para ayudarse y me comentaban como sus hijos los sacaron de su casa, al verlos con otras personas mayores, les salude y comente, hasta los desconocí, me platicaron como cambio su vida con la ayuda federal, me dicen, ahora nos juntamos los que vendíamos cartón y tiraban basura para rentar una casita, entre 8 y nos alcanza para vivir bien amigo, usted como esta.

Me dedique a comentarle bien, ahora mucho mejor de ver que mucha gente como ustedes están viviendo dignamente, diré con sinceridad que nunca me paso por la cabeza que entre 8 personas de la tercera edad pudiesen rentar una casa y acoplarse a vivir como una gran familia, ellos estaban bien arreglados, dicen es su asilo propio con la diferencia que son dueños de su espacio, me comentan que tienen acuerdos para jugar domino, bailar los domingos, hacer limpieza 3 días a la semana.

No quiero alargar esta columna en la que me salí de lo político para decir, a quienes tanto critican a López Obrador , que deberían pensar antes de ofender, en esta gente, no solo en su bolsa o el poder que tanto desean, hoy puedo sentir que más de diez millones de personas de la 3ra edad viven felices sin necesidad de trabajar de sol a sol gracias al mandatario nacional y a nadie más, solo a él, fue quien inició esta propuesta de ayudar a las personas, espero quien llegue siga con esta cualidad de ayudar a la gente que tanto nos ha dado en toda su vida, merecen vivir en paz con tranquilidad, algo que muchos políticos desconocen.

Esta vez quise enseñar un poco de la transformación que vive el país, que muchos prefieren darle millones a instituciones corruptas, que a los mexicanos que cada día luchan por sobrevivir, cada, quien tiene su opinión, yo transcribo la mía.

Gracias por su lectura

Twitter: @antarmnacif