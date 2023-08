Hizo su show el señor Marcelo Ebrard , quien va perdiendo en todas las encuestas serias de preferencias electorales Veamos:

Hoy se publicó una encuesta muy importante, en El Universal , de la empresa Buendía & Márquez , de las más prestigiadas de México. Claudia Sheinbaum vence por goleada .

, de la empresa , de las más prestigiadas de México. . Ayer se conoció la de De las Heras Demotecnia , otra goliza a favor de ella.

, otra goliza a favor de ella. Así han estado las de Consulta Mitofsky , que difunde El Economista.

, que difunde Lo mismo debe decirse de los estudios de Covarrubias y Asociados , publicados en La Vanguardia , de Barcelona, España.

, publicados en , de Barcelona, España. Y es la misma goleada a favor de Claudia y en contra de Marcelo en las encuestas de Enkoll , en El País , diario español con sede de Madrid.

, en , diario español con sede de Madrid. Las encuestas de Alejandro Moreno en El Financiero igualmente las gana Claudia.

en igualmente las gana Claudia. En las pocas de Lorena Becerra que se han dado a conocer en los diarios del Grupo Reforma — Reforma , de la Ciudad de México; El Norte , de Monterrey, y Mural , de Guadalajara— Claudia es la triunfadora.

que se han dado a conocer en los diarios del — , de la Ciudad de México; , de Monterrey, y , de Guadalajara— Claudia es la triunfadora. Lo mismo ha ocurrido con las encuestas de Poligrama , de El Heraldo de México .

, de . Y así las de MetricsMx, de SDPNoticias.

Ayer y hoy, por esas y otras encuestas, dos importantes agencias internacionales influyentes en el mundo de los negocios, Reuters y Bloomberg, publicaron informaciones en las que se considera que Claudia arrasará en la encuesta de Morena.

Marcelo, devaluado, dio hace rato un mensaje para presumir encuestas patito, que nadie toma en serio.

Por cierto,Ebrard, violando las reglas de la contienda interna de Morena, se vio muy agresivo con Sheinbaum. Mucho muy agresivo.

No es la primera vez que, desesperado, Marcelo ataca a Claudi a, quien no ha caído en la provocación, pero no por falta de argumentos y de experiencia en el duro debate, sino por respetar las reglas que todos aceptaron al inscribirse en la competencia interna de Morena.

Mal se vio Ebrard no solo por ir contra las normas morenistas, sino porque se lanzó con furia contra una mujer que no le va a contestar, no en sus términos ofensivos y calumniosos.

Por cierto, ya entrado en el terreno de la agresividad contra la única aspirante mujer de Morena, el señor Ebrard hasta utilizó expresiones machistas. Por ahí dijo que él sí tiene pantalones . Lamentable arrases machista que no debería ya utilizarse.

Cito un párrafo del ensayo Sobre hombres y masculinidades: ponerse los pantalones del sociólogo chileno José Olavarria —cabe destacar que Chile está a la vanguardia en estudios y políticas en materia de género—:

“Periódicamente se escucha esta manifestación de deseo, siempre expresada por un hombre”.

“Tiene más fuerza si lo dice un ‘hombre importante’ que representa la masculinidad dominante en nuestra cultura”.

“Manifestación que menosprecia a las mujeres; sexista, misógina”.

“Es una de las tantas expresiones de minusvaloración hacia las mujeres cuando entran a participar en espacios de poder, sea en la política, el gobierno, las instancias de decisiones mayores de las empresas y de la administración”.

¿Claudia responderá? No lo sé. Seguramente ahora mismo ella y su equipo celebran que Marcelo se ponga tan agresivo nada más porque sabe que en su futuro está la derrota que anuncian las encuestas más serias.