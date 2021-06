Vacunado en Baja California: mi agradecimiento y testimonio

Pues no existe fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla y este jueves 17 de junio de 2021 comenzó la vacunación para toda la población mayor de 18 años en el estado de Baja California.Desafiando las inclementes temperaturas que hoy podrían alcanzar los 50 grados centígrados a la sombra, cientos de voluntarios entre enfermeras, rescatistas y miembros de la Guardia Nacional se encuentran desplegados en los 5 municipios de Baja California para comenzar con la titánica labor de vacunar a casi un millón y medio de personas.

Quiero agradecer, de forma personal, a todo el personal voluntario y de la Guardia Nacional, que en todo momento estuvo atenta a nuestras necesidades, principalmente ante el peligro latente de que alguien sufriera deshidratación o golpe de calor.

El proceso de vacunación no tomó mucho tiempo: 10 minutos después de ingresar, se me tomaron mis signos vitales y se procedió a mandarme a un cuarto en donde se encontraban las hieleras con la vacuna Janssen de Johnson & Johnson.

Luego de la aplicación, se me hizo esperar en otra sala quince minutos. Al ver que no presenté ningún efecto secundario, pude salir al estacionamiento y ahí subir a mi coche para retirarme. De momento, no presentó ningún síntoma o reacción a la vacuna .

Quiero terminar agradeciendo al gobierno de la Cuarta Transformación y a todos sus integrantes involucrados con la procuración y logística de las vacunas por su buen trabajo.

Con el PRIANRD las vacunas, como decían hace escasas meses algunos cínicos, no habrían llegado hasta el 2030... y habrían sido pura agua, como los medicamentos contra el cáncer en el Veracruz de Duarte.

Las cosas han cambiado y se nota.