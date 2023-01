Para la gente de la Gen X y tal vez algunos “early millenials” puedan recordar los programas de TV de alta duración como Siempre en Domingo, En Familia con Chabelo quizá DeporTV. Estos programas tenían una frecuencia semanal y eran transmitidos los domingos. Las mañaneras, que no tienen un tiempo establecido, son bastante largas y se han tenido algunas que han durado bastante.

Las mañaneras maratónicas

Esta semana, según una nota de Rodrigo Ek, de SDPnoticias, solo el martes 24 de enero la conferencia mañanera no ha durado más de 3 horas. El lunes 23 de enero, la mañanera duró 3 horas y 17 minutos, el martes estuvo cerca de las 3 horas, el miércoles 3 horas y 27 minutos y ayer jueves 26 de enero la conferencia duró 3 horas con 18 minutos. Eso es bastante tiempo para una conferencia diaria.

Películas de más de 3 horas

Solo para ponerlo como comparativo, esto es lo que duran películas que a la gente se le hacen bastante largas, aunque entretenidas:

-Doctor Zhivago – 3 horas y 13 minutos

-Green Mile- 3 horas y 9 minutos (esa de Tom Hanks escrita por Stephen King)

-Titanic – 3 horas y 14 minutos

-El Lobo de Wall Street – 3 horas

-Lawrence de Arabia – 3 horas y 36 minutos

-La lista de Schindler – 3 horas y 15 minutos

-El Señor de los Anillos: El retorno del Rey – 3 horas y 21 minutos

-El Padrino II – 3 horas y 22 minutos

Cualquier película de los Avengers dura menos de 3 horas y la última de Avatar dura 3 horas y 12 minutos.

Todas estas historias tienen un guión elaborado, algunas efectos especiales y una trama que hace que esas 3 horas sean entretenidas. Un mini informe de gobierno diario no creo que pueda tener esas características.

El periodo de atención natural

Según un estudio publicado por Jesús C. Gullén publicado en el portal escuelaconcerebro.wordpress.com , los ciclos de atención oscilan entre 90 y 110 minutos y los periodos de atención sostenida no puede sostenerse por periodos de más de 15 minutos. Guillén recomienda que los contenidos de los bloques de una clase no duren más de 20 minutos y que despues de cada bloque debería de haber una reflexión sobre lo explicado o un descanso breve.

Mi experiencia con reuniones largas

Recuerdo que la universidad la clase más larga era de 3 horas, un solo día a la semana y con periodos de descanso a los 45 minutos de estar en clase. Las clases de hora y media eran dos veces a la semana y las de 45 minutos eran 3 veces a la semana. Una clase más larga de esa era un reto para los profesores y los alumnos.

En uno de mis trabajos, había una reunión de trabajo bimestral que duraba medio día pero tenía diversos descansos. Las presentaciones no debían de durar más de 40 minutos y se tenían 5 minutos para preguntas y respuestas. Para poder presentar se enviaban los temas para poder estudiarlos un día antes de la presentación y hacer las preguntas pertinentes.

PechaKucha

PechaKucha es un término japonés que se puede traducir como charla informal. La idea del PechaKucha es tener presentaciones de varias personas durante una noche manteniendo el nivel de atención e interés con presentaciones concisas.

A cada presentador se le permite usar 20 diapositivas que son mostradas durante 20 segundos cada una haciendo la presentación de 6 minutos y 40 segundos. Las presentaciones con la metodología PechaKucha duran 6 minutos con 40 segundos y en este tipo de eventos suelen presentarse 14 personas dando como cerca de 94 minutos de información a los asistentes. Este método fue creado por Astrid Kelin y Mark Dytham en Tokio en el 2003.

¿Será este un buen formato para las mañaneras?

Comunicación Efectiva

El equipo de comunicación de presidencia debería de trabajar en hacer presentaciones más cortas y efectivas. Pienso que de esta manera el mensaje que quiere transmitir el presidente sería captado por muchas más personas, además que la audiencia aumentaría sería mayor.

Imagine a la mañanera como un podcast, ¿escucharía uno de 90 minutos o uno de 180 minutos diarios? De pensarse, ¿no cree?