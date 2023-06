México ha entrado a una etapa de la vida pública en que las mujeres pueden gobernar con autonomía y luz propia, sin necesidad de que haya un hombre tutelando , protegiéndolas o decidiendo por ellas, mucho menos en nombre del feminismo y su agenda.

Malú Micher es una de aquellas feministas mexicanas a las que le debemos mucho por el impulso y respaldo a legislaciones para todas las mujeres. Sin embargo, en el momento histórico que abre la puerta a que una mujer gobierne, ella se ha colocado en la trinchera de uno de los hombres que quiere ‘tutelarnos’ rumbo a 2024 desde la organización ‘Feministas con Marcelo’. Absurdo.

Desde ahí asegura que las mujeres con las que ella trabaja, “están convencidas de que sólo con (Marcelo) nuestra agenda avanzará”, asegura que la grandeza feminista de México está con él aunque en realidad, no son todas las mujeres, tan sólo son las que no han logrado mirar en otras mujeres la capacidad autónoma de liderar y construir colectivamente.

Infantilizar mujeres

Le llaman “el complejo de La Niña que quiere ser salvada” o el Síndrome de la Cenicienta; se trata de mujeres que tienen interiorizada la idea de que tan sólo un hombre puede rescatarlas y llevarlas hacia un mejor estado de vida, un miedo a la independencia de quienes no confían que su liderazgo sea capaz de gobernar ni el de otras mujeres, un fenómeno que se presenta en las parejas pero también, en el ejercicio del poder político cuando las mujeres que ingresan a la vida pública tienen un alto nivel de dependencia emocional o política que depositan su estabilidad en los cargos que alguien les ha dado, sin pensar en las oportunidades que pudieran conseguir por su propia fuerza.

Un rasgo interesante de este tipo de condicionamiento es que la mayoría de las mujeres lo hemos padecido por la propia dinámica del sistema que nos impone la necesidad de agradar con tal de obtener reconocimiento y aprobación de aquellos que son los “salvadores”, un camino que nos lleva a la típica sumisión.

Ese pensamiento no es fortuito. Basta recordar la historia del voto femenino en donde fueron hombres los que abrieron puertas a organizaciones que los apoyaban, como en 1916 cuando el general Salvador Alvarado (hombre), gobernador de Yucatán impulsó al primer Congreso Feminista; o cuando en 1925, Elvia Carrillo Puerto tuvo amplio margen de influencia por la llegada de su hermano, Felipe Carrillo Puerto a la gubernatura de Yucatán, con lo que accedió al apoyo del presidente Elías Calles, con el papel de otro hombre presidente, Lázaro Cárdenas que estuvo a nada de reformar la Constitución por su cercanía con el movimiento de mujeres del partido oficial hasta que otro hombre presidente, Adolfo Ruíz Cortines en 1953, finalmente, concedió el voto a las mujeres.

Aquella pedagogía del poder patriarcal se quedó inscrita en muchas, principalmente en las que tuvieron que convencer o agradar a hombres para ingresar a la política.

Los tiempos desde ahí han cambiado y las mujeres en el poder se han esforzado por alcanzar la autonomía y el fortalecimiento de otras mujeres para construir agendas propias, bancadas feministas, legislaciones desde colectivas separatistas y muchas otras maneras de participar sin el favor de los caballeros.

Hacia 2024 , ya entramos en la etapa de madurez política de las mujeres. Apostar e insistir por colocarnos bajo el cobijo de hombres y con discursos como el de la senadora Malú Micher nos infantilizan . Lanza el mensaje de que no podemos hacerlo solas, que no podemos gobernar y que no podemos apoyarnos, escucharnos, organizarnos ni unificarnos, un mensaje erróneo en tiempos en que las mujeres son clave para el poder de otras mujeres.

Aquellos tiempos del partido oficial, de tener qué convencer charros para aceptar nuestras agendas y creer que solo un hombre podrá darnos lo que necesitamos, se acabaron.

Son retrógradas y alejados del momento en que una auténtica feminista del movimiento estudiantil, Claudia Sheinbaum , más cercana a las mujeres a ras de piso y a la mayoría de las gobernadoras puede llevar la agenda de todas las mujeres, desde su experiencia y de la que representan las mujeres que la acompañan, las que fueron electas al igual que ella por voto popular como Delfina Gómez en Estado de México, Layda Sansores en Campeche, Lorena Cuéllar en Tlaxcala, Indira Vizcaíno en Colima, Marina del Pilar en Baja California, Evelyn Salgado de Guerrero y todas las gobernadoras que apoyan a la que es la aspirante feminista por excelencia.

Infantilizar a las mujeres con la idea de que solamente con un hombre nuestra agenda avanzará es negar el impacto de tantas otras que sin ser gobernadoras o legisladoras, han logrado incidir en la aprobación de legislaciones feministas como la de las activistas que hemos y han impulsado iniciativas como la Ley Vicaria, Ley Sabina, Ley Camila, Ley Malena, Ley contra la violencia ácida, Ley contra la violencia sexual en internet y tantas otras para las que no se necesitó al excanciller Ebrard. Una contradicción feminista de una gran feminista que, heredera de una era patriarcal de la política, debe adentrarse a la era de las mujeres con poder y luz propia. La de las mujeres que gobiernan.