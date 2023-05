Muy grande le quedó la organización de la pelea del pasado sábado a la empresa OCESA. Hubo una gran diferenciación entre los medios de comunicación y hubo algunos que ni acreditación física alcanzaron, por lo que debieron darles un boleto como si fueran fans del Canelo Team .

Pero más allá de esto, de las zonas designadas a los periodistas hubo una que dejó mucho que desear. Claro, los consentidos de Eddie Reynoso estaban en zona de Ringside, esos mismos que viajan con todos los gastos pagados a las peleas en Las Vegas y que son incapaces de cuestionar, criticar o simplemente señalar algo que no está correcto, desde lo deportivo hasta la logística. Estos personajes que son más publirrelacionistas que periodistas, no dijeron ni pío, calladitos, porque de lo contrario les quitan sus “beneficios”. Claro, ahí mismo estaban los periodistas ingleses, a quienes trataron como se debe, entregándoles una credencial de prensa, asignándoles un lugar y teniendo todo para poder desarrollar su trabajo, con ellos, también a quedar bien.

Hubo otra tribuna de prensa, la que se utiliza en los partidos de Chivas, pero quienes fueron ahí asignados se dieron cuenta que no había ni internet, claro, estaba abierta la red del equipo de futbol para periodistas, pero muchos de ellos al no cubrir futbol, no tenían la clave de acceso. Así que a trabajar sin condiciones normales a las necesidades de la prensa.

Pero lo que fue el colmo y donde se vivió un desencantó fue con quienes les asignaron la zona de la parte baja de la tribuna, cerca del tiro de esquina, de espaldas a donde salió Canelo y Ryder. Ahí, acosados la mayoría por un elemento de OCESA Jalisco que se burlaba de los periodistas, no tenían ni contactos para conectar computadoras, tablets, ni mucho menos tener internet.

Terrible la diferenciación del trato entre los “consentidos” del sistema Reynoso, los ingleses y las decenas de periodistas que lo único que estaban haciendo en el Akron, fue cumplir con su asignación, relatar, hacer las crónicas correspondientes y sobre todo, seguir con la gran difusión que tienen este tipo de peleas.