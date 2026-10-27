La mayoría de las administraciones, en el tramo concluyente de su mandato popular, terminan por desgastarse, especialmente cuando entran en una dinámica de confrontación que, desde cualquier ángulo, se desvirtúa porque se enfocan en una sola estrategia en lugar de procurar un cierre más decoroso. En esta recta final, por ejemplo, vemos cómo el gobierno de Maru Campos, de repente, va en picada por todos los acontecimientos que rodean su entorno. Hay muchas razones para pedir explicaciones por lo sucedido en la intromisión de agentes extranjeros en territorio mexicano sin el consentimiento de la autoridad federal. Eso, definitivamente, rompió la relación que existía entre la entidad y la batuta que carga la presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum. Al no tener ningún sentido, en un momento en que la credibilidad está en tela de juicio, la mandataria de Chihuahua entró en un laberinto sin salida. Sé que hay voces aisladas que se pronuncian a su favor; sin embargo, la verdad es que no cuenta con una plataforma sólida de apoyo. Por esas circunstancias, muy pronto se quedará sin aliados y diezmada, lo que solo precipitará el desgaste del panismo en el norte del país.

Otro de los aspectos que no encuentro lógica es acusar sin pruebas a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel. Son señalamientos muy graves que, de no fundamentarse, podrían terminar en recursos legales. Al no contar con elementos probatorios que justifiquen las imputaciones, es fácil descifrar que la gestión de Maru Campos ha llegado a su ocaso. Es, efectivamente, una estrategia desesperada que solo busca encontrar tribuna y eco con la población. Recalcando este tema, es necesario decir que esta situación, en lo absoluto, le ayuda a la imagen de la gobernadora. Además de afectar su reputación, esto le traerá un efecto negativo que, a la postre, podría reflejarse en la percepción ciudadana rumbo a las elecciones del próximo año.

Maru Campos, en efecto, pagará muy caro el costo político de haber difamado a la presidenta y, de paso, de haber maquinado señalamientos sin pruebas en contra de Ariadna Montiel. No hay voz más fuerte que la de la presidenta de México. Buena parte de la atención se concentra en la mandataria federal, mayormente ahora que su popularidad está elevada tanto en el plano nacional como internacional. Sé que hay medios conservadores que aseguran que se vendrá una embestida desde Palacio Nacional. Pareciera que esas plataformas ignoran que Sheinbaum, por ningún motivo, sería capaz de levantar un falso en contra de Campos. Claudia, con sinceridad, se guía por valores y no por impulsos. Es verdad, los comentarios de la gobernadora traerán consigo una avalancha de acontecimientos que, por su propio peso, caerán porque la confianza está completamente quebrada entre la administración estatal y el grueso de la población.

Quienes alguna vez depositaron la confianza en Maru Campos, a través del PAN, cada vez se decepcionan más de lo que ven y escuchan. No hay, de hecho, una forma de revertir este escenario que lentamente se desmorona. Tampoco existe alguien que, en ese afán de construir un contrapeso, le haga sombra al peso político de Claudia Sheinbaum. Ella, por ejemplo, tiene una identidad muy sólida con la población. Habiendo muchas razones sociales, repito, es imposible erosionar una perspectiva que tiene un cobijo que ronda entre el 70 y el 74 %. La pregunta es: ¿cómo desacreditar una semblanza que ha tenido un comportamiento recto? No hay forma, por más mediático que busquen hacerlo. Al ser insuficiente un recorrido por todos los medios de comunicación y hablar mal de Sheinbaum, solo se pone al descubierto una falta de oficio. Obviamente, eso repercutirá en la percepción ciudadana a la hora de tomar decisiones en las urnas.

Acabamos de decir que, por cualquier forma que lo queramos ver, el peso político de la presidenta de México es muy superior a cualquier cuadro o andanada mediática. Para contrarrestar eso, sin tanta parafernalia, Sheinbaum solo se apoyó en la tribuna de la mañanera para desmentir algunas acusaciones sobre una supuesta plática acalorada. La propia Claudia, sin desconcertarse ni rasgarse las vestiduras, respondió con categoría ante la cantidad de dichos que, hasta ahora, siguen utilizando los medios que se han declarado abiertamente como contrapeso.

Eso, por supuesto, no ayuda en nada a la estrategia emprendida por Maru Campos. Competir de tú a tú con la presidenta fue una mala apuesta que, de manera paralela, le traerá negativos en Chihuahua. Además de la crisis de inseguridad que reina en esa entidad, se agudiza el decaimiento de un panismo que, ante el ascenso de Morena en Chihuahua, no tendrá más remedio que enfrentar una transición política el próximo año, pues el PRIAN, más allá de una alianza variopinta, no tiene un futuro claro que ofrecer.

Entonces, cualquier esfuerzo es en vano. Maru Campos está actuando por desesperación ahora que su gobierno se ha ido eclipsando.