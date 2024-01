IRREVERENTE

En el norte, la cultura gira en torno al asador

Les platico:

La célebre frase de José Vasconcelos (1882-1959) fue tamizada en la víspera de las pasadas navidades por Alfonso Martínez, a la sazón (hablando de comida) secretario del Medio Ambiente en el “gobierno” de Samuel García.

Sentenció que la contaminación que padecemos en éstas bárbaras y sedientas tierras del norte no se deben a los humos de la Refinería de Cadereyta, ni a la desaforada emisión de humos contaminantes de las fábricas, ni a los polvos de las pedreras, ni a las emisiones de los vehículos de motor.

No, señoras y señores, según Alfonso se debe a la costumbre de los regios de las carnes asadas.

Vasconcelos sentenció hace casi un siglo que la cultura termina donde comienza la carne asada.

Los osos

El activista Raymundo González dio lugar a un artículo que publiqué en este espacio para denunciar el tráfico internacional de especies animales protegidas por estar en vías de extinción: “Naranjas podridas”

Raymundo me mostró pruebas documentales y de otro tipo que señalan a Félix Arratia, ex titular del Medio Ambiente y a otros funcionarios al servicio de Samuel García, como parte de esa red que fue descubierta por medios argentinos.

La historia está en el artículo cuya liga aparece aquí.

Oso capturado. Foto/Plácido Garza

Alfonso Martínez

A la salida de Arratia -quien busca la alcaldía de Juárez, NL, por el bando de las naranjas podridas, Alfonso fue re nombrado para volver a ocupar la secretaría del Medio Ambiente.

Este funcionario fue un rabioso defensor de las causas ambientales y tuvo el valor de denunciar con nombres y apellidos a los funcionarios del gobierno de NL y de la Federación, que dañaron con su incapacidad el medio ambiente.

Antes, en el año 2002, Fernando Elizondo Barragán lo puso como delegado de Semarnat, cuando terminó durante un año el gobierno de Fernando Canales Clariond, al irse éste al gabinete de Vicente Fox.

El mismo Elizondo Barragán revivió a Alfonso como sub secretario de Medio Ambiente durante el periodo del Bronco Jaime Rodríguez, pero el 1 de febrero de 2018 fue cesado al resultar inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública por un año tras habérsele demostrado irregularidades en el desempeño de su cargo.

Ya sin chamba, volvió a la carga como activista al fundar con otros colegas suyos el “Observatorio de Calidad del Aire de Monterrey”.

A través de ese medio y de sus redes sociales responsabilizó al gobierno estatal de tener funcionarios inútiles para controlar la contaminación.

El 26 de diciembre de 2018 publicó en su Facebook este texto:

“Ya van dos días que no me animo a hacer ejercicio por la mala calidad del aire. Ayer los niños no debieran (sic) de haber salido a jugar al aire libre con sus nuevos juguetes. ¿No es eso perder calidad de vida?”

El 4 de enero de 2019 volvió a la carga con este otro:

“Yo tenía una sensación en la garganta de que tenía algo adherido. El lunes me mantuve encerrado todo el día”.

En el 2020 publicó un artículo muy alarmista sobre la mortalidad asociada a la contaminación ambiental de Monterrey.

En octubre de 2021, el gurú de Samuel García, Fernando Elizondo Barragán, lo vuelve a proponer para ocupar la secretaría del Medio Ambiente en el nuevo nuevo fosfo fosfo gobierno de NL.

Es práctica común de activistas de pacotilla, tirarle al gobierno para que éste los aplaque con darles puestos como el de Alfonso.

Hay otros en su secretaría y en más dependencias que son silenciados por migajas, porque como dijo Porfirio Díaz:

Perro con hueso en la boca, ni muerde ni ladra

De vuelta a la ubre del servicio público, Alfonso fue criticado por el mismo Observatorio que él creó, al publicar sus dirigentes la falta de alertas del gobierno sobre la mala calidad del aire.

Le tiraron tan duro que Samuel no tuvo más remedio que quitarle la secretaría y lo mandó a un puesto menor.

Su lugar fue ocupado por Félix Arratia, quien en marzo del año pasado fue abordado por Raymundo González y otros activistas, para pedirle cuentas por el tráfico de osos y otras especies en NL.

Félix los ignoró. Luego se fue a buscar la alcaldía de Juárez y el resto es la historia se las acabo de platicar.

¿Qué busca Fernando Elizondo Barragán al proteger a Alfonso?

¿Cuál es el interés de este personaje que fue panista, luego parte del gobierno “independiente” del Bronco Rodríguez y hoy es el gurú del emecista Samuel García?

¿Será que no quita el dedo del renglón en su afán de muchos años de lograr el permiso del gobierno para desarrollar las cientos de hectáreas que tiene con su familia en La Huasteca, dentro del Parque Cumbres de Monterrey?

