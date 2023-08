La discusión sobre la renovación de los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública (SEP) está por repartir para el inicio del ciclo escolar, es algo que lleva meses. Sin embargo, el martes pasado el tono de la discusión subió, pues con algunos libros distribuidos, especialistas y medios de comunicación empezaron a encontrar y reportar muchos errores en los mismos, siendo la falta de visión pedagógica y la narrativa sesgada de la historia nacional las principales quejas.

No he revisado los libros de texto, pero he visto en varios medios faltas inaceptables para cualquier trabajo escolar: desde la fecha de nacimiento de Benito Juárez, hasta errores respecto al sistema solar, pasando por fracciones mal resueltas.

Además de estos errores, la discusión se complicó con un incumplimiento -por parte de la SEP- a una suspensión de amparo para no circular los libros hasta que fueran revisados.

Pero el martes en la noche la discusión creció, al TV Azteca lanzar en “Hechos”, su noticiero estelar -que fue visto por 1.2 millones de personas-, una serie de notas en las que acusaba una campaña para implantar el “virus comunista” en México y que varios funcionarios, desde la SEP, están fraguando convertir a los niños “en esclavos sumisos de una dictadura comunista”. Los hashtags usados fueron #LibrosComunistas y #ConLosNiñosNo.

Luego de esto, el miércoles la discusión creció en varios medios de comunicación tradicionales, habiendo un total de 43 notas. Pero fue en redes sociales en donde el tema explotó, alcanzando a 62 .7 millones de personas (según Xpectus), y de esta millonaria cifra, la actitud medida fue de un 55% negativa contra la SEP y sus libros.

El jueves, el tema siguió creciendo tanto en medios tradicionales -al haber 137 notas (un incremento de 218% respecto al día anterior)-, pero igualmente, donde más se expresó la inconformidad fue en redes sociales, al alcanzar a 70.2 millones de personas (un crecimiento del 12% respecto al día anterior). La actitud fue, como el día anterior, mayoritariamente negativa hacia la SEP.

El viernes por la mañana, el presidente López Obrador señaló en su mañanera que no cambiarían los libros de texto y acusó una campaña política en su contra. También, desde las cuentas oficialistas, arreciaron los ataques contra TV Azteca y su dueño, Ricardo Salinas Pliego, con hashtags como #ApagaTvAzteca. Y, de la misma forma, el viernes se empezaron a articular los tuiteros pro-gobierno y los medios públicos federales (canales 11, 14 y 22) para defender la posición oficial.

Todo ello hizo que explotara aún más la conversación tradicional, al llegar a 174 notas en medios y portales, pero, con la misma tendencia, la mayor conversación se generó en redes sociales para alcanzar, tan sólo el viernes, a 134 millones de personas.

A pesar de los amplios esfuerzos de la 4T, los negativos hacia la SEP se redujeron apenas un 2%, pero siguió estando con un sentimiento mayoritariamente negativo (53%), en una enorme conversación digital. Así, a pesar de su probado músculo, el oficialismo no pudo cambiar la tendencia negativa hacia los libros.

Durante los últimos días, los principales referentes de contenido contra los libros de la SEP han sido (en orden de importancia): TV Azteca, miembros de la oposición, el portal Latinus y la Asociación Nacional de Padres de Familia.

Con lo que el balance, al iniciar la semana, es uno polarizado para el país, pero con tendencia negativa para la SEP. El gobierno seguramente también tiene sus métricas y encuestas que denotan que va perdiendo la “batalla”, por lo que a partir de hoy tendrán ruedas de prensa informativas sobre los libros de texto.

Así, la discusión mediática y digital seguirá. A su vez, el gobierno hará todo lo que esté a su alcance para no cambiar sus libros, incluso a pesar de las tímidas órdenes judiciales.

Por su parte, TV Azteca -luego de años de ausencia en el plano periodístico- tuvo una participación mediáticamente destacada, que coincidió con su 30 Aniversario. Su estrecha relación con el actual gobierno está pasando por un momento complejo, pero tanto el presidente como el dueño de la televisora se mandaron mensajes como para intentar dejar el conflicto en curso entre sus subordinados. Sin embargo, desde cuentas pro-oficiales sí se hacía hincapié en cobrarle el millonario adeudo que supuestamente tiene Grupo Salinas con el SAT.

En general, la amplísima conversación generada en torno a los libros de texto, más la también destacada conversación alrededor de Xóchitl Gálvez parecen estar exponiendo fisuras en el sistema de comunicación gubernamental. Esto, pues en ninguno de los dos temas antes mencionados el gobierno ha podido imponer su narrativa. Algo que no les había sucedido. Además, les pasa en un momento delicado, dado el arranque de las campañas electorales y el último año de gobierno del presidente.

Así, dos temas insospechados -una disruptiva senadora (indígena) y la preocupación de las familias mexicanas en cuanto a los libros de texto para los niños- han abierto flancos nunca antes vistos a la comunicación oficial y su amplio entorno de afines. Lo que no habían logrado la inseguridad, los muertos por el Covid, el déficit de medicinas, las críticas a algunas mega-obras, etc.

Veremos qué acontece esta semana y si el gobierno logra retomar su discurso, pero por lo que ha pasado en las últimas semanas, parece que el teflón narrativo que protegía a la 4T está fracturado.

Ya el presidente, que es un gran comunicador, empezó a reaccionar al señalar que le “daría otra vuelta a los recursos públicos que se van a medios de comunicación” (cuando los ha reducido ya en un 90%) y que todo es una “campaña en su contra”. Recursos que parecen del viejo régimen. Veremos si antes del inicio de clases logra retomar su narrativa.

Lo que es una pena es que la educación de los niños, particularmente los que no tienen otra opción más que las escuelas públicas, se politice. Algo que están haciendo todos. Ojalá en este tema alguien buscara centro y no nada más raja política.