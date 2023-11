Se postergó el acto de rendición de cuentas del Gobernador ante el Congreso del Estado. Y saben, no pasó nada. Al contrario, el mandatario Rubén Rocha Moya temprano a través de un video desde sus redes sociales explicaba a la sociedad sinaloense que la decisión que tomaron en el H. Congreso había estado bien. En la 4T se antepone la seguridad y bienestar de la población. También la libertad de expresión y el derecho a manifestarse libremente.

Durante su mensaje dejó varios puntos interesantes. Uno de ellos; que algunos de los funcionarios que se manifestaron están vinculados a proceso y que en las calles no resolverán lo que deben justificar en los tribunales. Esta es probablemente la línea más contundente.

Es innegable, además, separar al PAS del grupo político que controla la UAS y que moviliza estudiantes de todo el estado para sus fines. Son pasistas connotados los que participan en la organización de la “defensa universitaria”, porque son pasistas connotados, los que están vinculados a proceso y tienen hasta el momento, cuentas pendientes con la justicia.

La sociedad sinaloense a través de los medios de comunicación este año se ha enterado de diversas corruptelas que suceden al interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esto les ha permitido entender la narrativa que buscan utilizar el grupo en el poder dentro de Casa Rosalina; desde usar a los estudiantes, y salir a las calles para manifestaciones, hasta la exigencia a administrativos y maestros a ser parte de un movimiento del que no son afines y lo hacen por coacción, por miedo a perder horas de clases o definitivamente su trabajo.

La consigna “Violación a la autonomía universitaria” se ha vuelto una constante, sin embargo, ese discurso se revierte cuando la violación la hacen desde dentro de la universidad. ¿Por qué se rehúsan a la transparencia?

Ayer el Dr. Rocha Moya dio cátedra de mesura y responsabilidad. Primero reconociendo que realmente no existían las condiciones para brindar seguridad a quienes asistieran al acto legislativo. También al dejar en claro que las manifestaciones son libres y en Sinaloa no se usa la fuerza contra las distintas protestas.

La fuerza del Rochismo se dejó sentir durante el transcurso del día; el primero que salió mostrando su respaldo fue el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, el delegado del Bienestar Omar López y les siguieron funcionarios de los diferentes niveles de gobierno y alcaldes y alcaldesas que pospusieron sus informes en solidaridad con el mandatario.

La manifestación se deshizo en el transcurso de la mañana. No esperaban que se suspendiera el acto y, en consecuencia, no cumplieron su objetivo. El informe se celebrará en otra fecha, con o sin invitados. Lo que sí seguirá son las audiencias judiciales que tienen el ex rector Madueña y su equipo del comité de adquisiciones, implicados en presuntas corruptelas.

Quienes aseguran que buscan diálogo con el gobernador, saben dónde encontrarlo, pero el sitio no es bloqueando puertas, ni calles, ahí no es.

Otro punto interesante es que el propio Gobernador ha dicho públicamente que él siempre apoyará a la comunidad universitaria, así que está muy claro que no busca tal venganza personal como otros aseguran. De lo contrario no estaría incrementando el presupuesto para el 2024. Ojo, mismo que los caciques de la UAS no quieren que se audite…

Vanessa Félix en X: @vanessafelixmx