Anda rondando por las redes sociales una carta en la que un ciudadano pide al gobierno de Guaymas dar a conocer cuánto se gastó en la contratación para la reina del Carnaval de la ciudad. La carta con fecha de recibido del 13 de marzo del 2023 dice que el importe que se le pagó a Karely Ruiz como madrina del Carnaval 2023 fue de 870 pesos que no incluyen los transportes aéreos.

Desconozco cuánto cobra una figura pública o influencer por presentarse. No sé si lo que cobro Ruiz es mucho o poco. No sé cuánto habrán pagado por otras madrinas y padrinos en el pasado. Quizá se pagó más o se pago menos; habría que preguntarle a los otros gobiernos cuánto tienen destinado para el pago de este entretenimiento para el pueblo.

En esta ocasión se vio más obvio pues Ruiz no es una artista “tradicional” sino alguien que salió de las redes sociales y que se ha hecho famosa gracias a la red de “Only Fans”, que tiene contenido para adultos. Su recibimiento en el Carnaval no fue el esperado pues Karely fue abucheada por una parte de los que fueron a esta fiesta publica.

Veo en redes a muchos que se quejan porque ese dinero se hubiera invertido en tal o cual evento. Comentarios sobre que no se fomenta la cultura o que esos recursos hacen falta en transporte, arreglo de las calles u otras cosas.

Los que la contrataron deberían de entender que el mercado que ve a Karely no es el mismo que el que va a un Carnaval buscando entretenimiento. Pueden ser las mismas personas pero no es la misma ocasión “de compra”. Seguramente Ruiz cobra lo mismo por presentarse en otros eventos donde va hacia un público específico. En un Carnaval se necesitan muchas más cosas que saludar y sonreír, al menos eso es lo que muchos pensamos, por lo que la elección de Karely no fue lo más pensado.

Seguramente el dinero que se le pagó a Karely estaba destinado para el Carnaval, es decir, de todos modos se lo iban a gastar. Llevaron a alguien que no era tan popular y fue abucheado por lo que el gasto dejó de ser justificado.

A mis amigos cantantes, actores y artistas que les molesta cuánto le pagaron a Karely tienen razón y no. Se cobra lo que se está dispuesto a pagar y si la gente paga más por una influencer que por un festival del libro tiene que ver más con demanda que con ellos. Entiendo que no se está pagando por alguien que esté preparado que sepa dar un espectáculo que tenga las tablas para mantener entretenido a un público. Pero lo mismo pasa en muchos puestos de elección popular donde se vota por los bonitos, los de más likes pero no por los mejores preparados. Lo hemos visto y lo estamos viendo en muchos niveles de gobierno.

Lo bueno es que para las posiciones en las que se necesita a alguien especializado se siguen eligiendo a las personas por sus conocimientos y habilidades y no por ser populares. Imagine a un piloto de avión que está volando por ser popular o a un cirujano que lo está operando porque fue el que tuvo más likes. Esperemos que eso se mantenga porque lo otro irá desapareciendo con base en la popularidad que tengan.