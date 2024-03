Creo que una parte fundamental de las campaña electorales en tiempos de elección electoral son los debates entre los candidatos.

Estos realmente me han parecido entretenidos y hasta divertidos, pero es que creo que a todo mundo le parecen así y no debería de ser, porque supuestamente están hechos para que conozcamos las propuestas íntegras de los candidatos y qué acciones piensan ejercer para que merezcan ser votados.

Pero se vuelve un tema de diversión cuando se vuelve un duelo de agresiones mutuas de “tú dijiste y yo te dije”, cuando se vuelve un duelo de ataques con reacciones curiosas y hasta chistosas por parte de los candidatos que ya no saben cómo lograr seriedad.

Los debates no deberían ser divertidos pero hacen reír. A los candidatos se les nota nerviosos, fingidos, artificiales, y esto pasó en el reciente debate de los candidatos para la jefatura de la CDMX.

Clara Brugada de alguna manera me sorprendió porque pensé que podría haberse comportado más agresiva como ya nos tiene acostumbrada López Obrador, pero se mantuvo mesurada, aunque yo diría en exceso, es decir, no le importaba lo que le dijeran sus “adversarios” prácticamente parecía sentirse muy confiada y es que es así, sabe que cuenta con el respaldo y el cobijo del presidente y esa no es cosa menor.

Pero yo no percibo vinculada a Clara Brugada con Claudia Sheinbaum. En todo momento relacioné a todos los candidatos con Andrés Manuel López Obrador, pero difícilmente me remitieron a Claudia. Tampoco es que me imaginara a Xóchitl. Fue una cosa curiosa.

Y es que para mí el debate de los candidatos para ser jefes de gobierno de la CDMX cobra relevancia pues tengo la mitad de mi corazón y de mis recuerdos ahí. Pero además a todos nos debería de importar porque aunque vivamos en otros estados, la capital es el pulso vital de este país.

Jamás entenderé muchas cosas de los debates: Si realmente dicen amar a la ciudad y anhelar gobernarla no entiendo entonces porqué tienen que leer lo que van a decir.

Es como si yo les tuviera que decir a mis hijos a través de la lectura que los amo. Ni modo que se los lea.

Otra cosa que no entiendo son la cantidad de papeles que llevan, hojas y hojas para defenderse, atacar, leer, enseñar, guardárselas, escribir.

Ahí traía un desorden Santiago Taboada, pero sin embargo él no tuvo que leer nada. Punto para él.

Chertorivski es un candidato que casi hasta se me olvidaba mencionar en esta columna. Es simpático y sí creo tenga conocimientos de la CDMX, pero algo le falta.

Creo que ni él mismo termina por creer en lo que dice o sabe.

El duelo se dio entre Taboada y Brugada.

Santiago Taboada no sería un mal jefe de gobierno pero el fantasma del cártel inmobiliario pesa y pesa mucho. Eso es algo que difícilmente se detendrá o se regulará .

Clara Brugada creo que después de tantos años en el poder lidereando una de las alcaldías más difíciles como lo es la de Iztapalapa, tiene la experiencia, pero creo que no conectará con otras alcaldías, mucho menos con la alcaldía Benito Juárez.

Chertorivski está ahí como de relleno, sin embargo creo que si gana Santiago Taboada ya él tenga asegurado un espacio para trabajar ahí.

Posiblemente… ya todo es posible.

¿Quién ganó el debate?

Esa pregunta es siempre una utopía. Porque los obradoristas/morenistas (otra vez se me olvida que Claudia Sheinbaum es la candidata a la Presidencia) digan que ganó Clara.

Los opositores al gobierno de AMLO aseguraran que Taboada fue el que ganó.

Nadie gana. Nadie hasta que alguien nos sorprenda realmente en los debates.

Interesante será ver el debate de los candidatos presidenciables.

En mi radar solo tengo en mente a Xóchitl Gálvez y a Claudia Sheinbaum. ¿Hay un tercero? Que yo sepa no. O tal vez si lo hay pero está totalmente borrado del mapa...¡Ah sí!... ¡Máynez! Bueno, ni me acordaba de él.

El duelo estará entre Xóchitl y Claudia. Tendrán que asesorarlas los mejores asesores del mundo.

Porque la gente ya está muy avispada. No queremos más de lo mismo. Y eso es justamente lo que exigiremos.

Es cuanto.