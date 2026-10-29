La salud es un derecho humano fundamental, no un privilegio que dependa de la capacidad económica. Esta premisa, que debería ser una realidad incuestionable para todos y todas, se estrella diariamente contra la dura realidad de millones de personas que no pueden costear la medicina privada, pero que tampoco encuentran una respuesta digna en el saturado sistema de salud pública.

Para muchas familias, enfermarse detona una doble crisis: la física y la económica. Acudir a un médico particular resulta económicamente inalcanzable. Por otro lado, la opción pública se ha convertido en sinónimo de un desgaste desmesurado. Implica invertir madrugadas enteras haciendo filas bajo el frío o el sol, esperando horas y horas, muchas veces solo para recibir una cita pospuesta o encontrarse con clínicas desabastecidas. El tiempo, en estos casos, también cuesta.

Es en esta enorme brecha donde los consultorios de las farmacias han encontrado su razón de ser. Lo que comenzó como una estrategia comercial hoy funciona como una válvula de escape. El bajo costo de sus consultas médicas y la disponibilidad de medicamentos genéricos a precios accesibles representan un alivio inmediato y un ahorro sumamente significativo para el bolsillo familiar.

Para quien no tiene tiempo de esperar una semana por una consulta de medicina general, diez minutos y un cobro simbólico resuelven una emergencia cotidiana. La existencia y el éxito de este modelo nos obliga a una profunda reflexión. Las farmacias están cubriendo una necesidad básica que el Estado ha dejado desatendida.

Lo repetiré las veces que sean necesarias: la salud es un derecho. Mientras las instituciones públicas no logren garantizar una atención ágil, humana y eficiente, los consultorios de farmacia seguirán siendo el único refugio para proteger la vida y la economía de los sectores más vulnerables.

La verdadera transformación social comenzará el día en que acceder a la medicina deje de ser un desgaste no sólo económico sino también físico. Por un futuro donde el bienestar sea real para cada hogar, juntas y juntos impulsemos un sistema de salud digno, justo y verdaderamente universal.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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