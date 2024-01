Por supuesto que si el presidente leyera el título de mi columna expresaría con voz fuerte un rotundo “noooooo”... De esos largos que él se avienta en sus mañaneras.

Pero la cosa está en que el tema de la filtración de datos personales de los reporteros y periodistas que ingresan a la mañanera me parece muy grave.

“Article 19″ pidió que el presidente revise este tema con urgencia. Se pudo constatar que la base de datos filtrada contiene los nombres, los contactos, las identificaciones y credenciales de los periodistas.

El tema es que después de saberse esto y era para que literalmente hubiera sido un escándalo nacional, el presidente muy sonriente dijo hoy en su amada mañanera, que pues que sí, que era cierto pero que había sido un hackeo ¡y ya, hombre!.. Cualquier cosa...

Entiendo que los periodistas y reporteros necesiten acreditarse como tales al ingresar a Palacio Nacional, pero de ahí a tener sus datos recopilados y “guardados” en una base de datos justamente, da para pensar muchas cosas.

Es una forma de violentar sin duda la seguridad de las personas que ingresan a Palacio. Es decir, que tienen muy bien cuidado al presidente pero los periodistas no son cuidados por él.

¡Vaya cosa! Y a pesar de esto por supuesto hoy estuvo llena la mañanera de reporteros y reporteras que mágicamente hicieron su entrada triunfal a Palacio.

Como para que no se piense que esto fue verdad, como para dar a entender que los periodistas no tienen miedo y se sienten seguros.

El tema es que no me explico por qué los periodistas siguen ahí después de ver reír a AMLO con el tema al ser cuestionado sobre ello. Entonces, eso me hace pensar que son periodistas propagandísticos y no tienen miedo porque trabajan para la 4T.

Entiendo que también muchos de ellos vivan y sobrevivan con el trabajo que ejercen ahí y no pueden tan fácilmente salirse del “corral”.

Pero el silencio y la indiferencia ante este tema es brutal.

El presidente ha señalado una y otra vez que su gobierno no espía a nadie. No sé por qué pero no le creo.

A veces hasta me lo imagino abriendo cuentas alternas para leer que dicen en redes de él e interactuar con los “adversarios”..., pero quizá estoy elucubrando demasiado.

El presidente no sé ni siquiera si hoy por hoy entiende cómo funciona la red social X pero, de que le importa le importa mucho, aunque haya dicho que la red social Facebook era la efectiva. Es que ahí los bots se pueden explayar mejor.

El tema aquí es que en realidad periodistas, columnistas y reporteros están en riesgo.

Sin embargo, personalmente, tengo miedo, pero no me voy a callar. Hablaré y escribiré con libertad sobre lo que no me parece de este gobierno. Lo he hecho ahora y lo he hecho desde hace muchos años.

Callarme significaría abandonar la patria, y la democracia que se hacen a partir de la libertad de expresión.

Lo que sí creo que puedan hacer los reporteros y periodistas, y sería lo justo, es que también así como les exigen casi casi darle al guapísimo de Jesús Ramírez Cuevas hasta su ADN, ellos a cambio deberían de pedirle su identificación y datos de cualquier tipo. Entonces habría piso parejo y certeza para todos.

México se está volviendo un lugar muy inseguro para habitar. El miedo se apodera de cada mexicano. Hasta los que más aman y apoyan al presidente López Obrador tienen ya miedo.

Ayer, intentaron asaltar a plena luz del dí en la carretera Aguascalientes-Celaya a unos familiares de la tercera edad que son ultra cuatroteistas. Les lanzaron algo para que las llantas se poncharan y 3 de ellas quedaron deshechas. Pero por gracia de Dios y algo les falló a los asaltantes no concretaron el asalto.

No es posible que el presidente no le brinde a nadie la certeza de que estará seguro.

Y este año será terrorífico. Porque todo el dinero lo destinarán para la campaña de Claudia Sheinbaum. Ni en el área de salud, ni en el área de seguridad estaremos blindados.

La orfandad es enorme y estamos abandonados a nuestra suerte.

Mientras tanto, el presidente se ríe en la mañanera y hace bromas acerca de esto.

Ojalá más mexicanos tomen conciencia y despierten para luchar por un México más seguro. Nos lo merecemos.

Mi solidaridad con todos los periodistas y reporteros que se la juegan todos los días en la mañanera.

Hay unos a los que dejan pasar diario. Otros que nunca los dejan pasar y a otros los sientan hasta atrás como para silenciarlos... Eso es violencia. Y el presidente dice que no.

Se vienen tiempos difíciles y sigo insistiendo: solo en comunidad y unidos es como podremos salir adelante.

Es cuanto.