IRREVERENTE

Así “rebotan” las campañas políticas

Les platico:

En vez de promesas, que sean propuestas, pero firmadas ante Notario, aunque últimamente la fe notarial hace que Ambrosio, en vez de una, tenga dos carabinas.

Pero la gente cae, por eso ganan los candidatos sus curules, alcaldías, gubernaturas y hasta presidencias.

Sus mensajes van dirigidos a mover el corazón de sus votantes.

Les hablan bonito, se abrazan a ellos, pero son cabrones porque apenas se suben a la Van que los trae de gira, dicen en corto y en privado: “pobre gente tan pendeja” y corren a ponerse antiséptico en las manos.

Así me lo dijo un empleado del gobierno fosfo fosfo del nuevo Nuevo León que fue comisionado por su jefe en la Secretaría de Igualdad e Inclusión, a la campaña de Martha Herrera, ex titular de esa dependencia y que hoy busca ser senadora, junto a Luis Donaldo Colosio Riojas, ex alcalde de Monterrey.

Pero Ricardo Salinas Pliego dice que la gente no es pendeja.

“Si lo fuera, Banco Azteca y Elektra no tendrían a los más de 30 millones de clientes con que cuentan”, dice.

No señor, la gente no es pendeja, como dicen en corto esos candidatos de pacotilla que buscan seguir prendidos de la ubre presupuestal o quieren desesperadamente que Don Fuero los acoja en su seno.

Cajón de sastre: