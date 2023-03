No, desgraciadamente no se trata del legendario grupo de rock chileno. Hablo de los dos bunkers, el ficticio, utilizado por el personaje interpretado por el actor Kiefer Sutherland, y el real, ubicado en la Ciudad de México, cuya construcción fue ordenada -quizás en pleno delirio etílico- por el ex presidente espurio Felipe Calderón Hinojosa .

El bunker “faraónico” de Felipe Calderón, cuya construcción fue supervisada por el narcotraficante convicto Genaro García Luna, costó más de 3 mil 300 millones de pesos y fue inspirado -de forma muy adecuada para un tipo autoritario y déspota cómo el espurio- en la base de operaciones de un personaje llamado “Jack Bauer”, cuya única solución para los problemas que enfrentaba en la serie televisiva transmitida hace dos décadas por el canal Fox, era la tortura y asesinato.

Calderón, además de autoritario y de haber pateado el avispero con una guerra fallida contra el narco en donde en realidad se favoreció abiertamente al Cártel de Sinaloa, es un ente sumamente cobarde. El bunker, que ahora sirve de base de operaciones de la Guardia Nacional , tenía varios túneles de escape con el fin de que el espurio se sintiera “seguro” y capaz de escapar de la furia del pueblo de México.

La conferencia de prensa “mañanera” del presidente de este jueves tuvo lugar en el recinto fortificado con tres niveles subterráneos, lo cual, por algún motivo, causó la furia de varios opinadores de medios tradicionales y que (curiosamente) no “cuestionaron el poder” durante el interregno ilegítimo de Calderón. El motivo es obvio: en redes circulan varias fotografías de estos individuos representantes del viejo régimen, sonriendo en el búnker y sus inmediaciones, acompañados de Felipe Calderón y el narcotraficante García Luna. ¿Tanto les dolió? ¿A estas alturas del partido tienen la piel tan delgadita?