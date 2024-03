La palabra cringe es un anglicismo usado frecuentemente por los jóvenes expresando algo que da “pena ajena” pero también con un sentimiento que se puede sentir en las entrañas. Algo como pena ajena, asquito o disgusto, imagine cómo se sentiría la pena ajena en el cuerpo y eso es el cringe.

Y el arranque de las campañas para la presidencia me ha traído un sentimiento de cringe excesivo.

Empecemos con la que va arriba en las encuestas, Claudia Sheinbaum. No se si en la clase de ciencias políticas le enseñan a los candidatos a dar los discursos con tono de voz y ritmo de discurso de político de los ochentas. A mi parecer, el cantadito de la voz de los candidatos en los mítines, no es el que más me gusta. Quizá estoy equivocado pero ese ritmo de exposición de un discurso siempre, siempre, siempre me ha dado flojera. Créame que recuerdo las clases de declamación y si mal no recuerdo, existe una lección que habla de cómo darían los políticos un discurso y es más o menos con ese estilo.

El saludo con la candidata por Morena a la jefatura de la CDMX, Clara Brugada, también estuvo extraño. Es como cuando alguien te quiere saludar de beso, tu le das un abrazo y luego le agarras la mano de manera extraña para que no te abrace. Esos segundos parecían un match de Jiu Jitsu Brasileño. Imagino que Sheinbaum no se esperaba el saludo de Brugada y Brugada no supo cómo saludar a Sheinbaum. Curioso pero no llegó a más.

Sheinbaum tuvo un pequeño “lapsus” al momento de expresar una de sus ideas y eso ha sido algo de lo que se han colgado muchos comentocratas y público de la oposición para criticar. Eso es algo que me da cringe también, pero lo explico después de hablar un poco del inicio de la campaña de Xóchitl Gálvez.

¿Quién es el que le lleva la imagen de campaña a Xóchitl Gálvez? Este inicio de campaña fue en realidad desastroso, lleno de imágenes adversas a lo que ha venido predicando.

¿A quien se le ocurre iniciar una campaña con una caminata con velas? Rodeada de gente a la que en verdad no le importa, ni le ha tocado vivir la inseguridad , iba caminando Gálvez con su equipo de campaña buscando dar una imagen de protesta contra la violencia en un estado que fue gobernado hasta hace 3 años por los partidos que son parte de la alianza Fuerza y Corazón por México.

Todavía más cringe que haya “firmado con sangre” un documento donde garantiza que se respetaran los programas que protegen a los adultos mayores. ¿En qué película de terror basura se convirtió este evento? Ni Bob Patiño, el de los Simpsons , se atrevió a tanto. También, ¿que es eso de poner “changuitos”? ¿Alguna extraña señal o algún pacto?

El diseño del escenario fue el acabose. Después de las velas, la sangre, el escenario se asemejó a una cruz invertida que en todas las películas de horror significa algo satánico. ¿Es en serio o realmente tiene algo que ver con eso?

Es complicado digerir todo este espectáculo de símbolos extraños después de que se anunció con bombo y platillo la visita de la candidata X al Vaticano.

Estimados analistas de imagen que critican desde cómo se sienta, hasta cómo saluda Claudia Sheinbaum, dense una vuelta por los videos del inicio de campaña de Xóchitl, hay demasiado material.

El mayor cringe del inicio de campaña no fue el saludo raro de Brugada a Sheinbaum o el show de Beetlejuice que se aventó Xóchitl Gálvez. El cringe fue la crítica al lapsus que tuvo Claudia Sheinbaum donde corrigió al momento de decir “que siga la corrupción” en lugar de decir “que siga la transformación o que regrese la corrupción”.

La crítica es tan infantil como cuando se criticó a Peña Nieto cuando trato de decir “infrastructure” en inglés. Los críticos se convirtieron en aquellos niños que se burlan del otro cuando uno le dice “mamá” a la maestra en la primaria en lugar de decirle “maestra”. Esperemos que ese no sea el nivel de crítica de los comentocratas pues sino habrá muy poco nivel en estas elecciones. Verdadero cringe con estas críticas bobas.