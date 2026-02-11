Ya no es sólo es un secreto a voces, con la salida de Larissa Montiel, quien recientemente fue dada de baja como Coordinadora de Obras y Servicios, en la CFE se dice en redes sociales que existe una figura que pretende controlar varias licitaciones importantes de esta paraestatal.

La persona en cuestión es Mercedes Palma Alor, quien se ostenta como prima de la directora general de CFE, Emilia Esther Calleja Alor, y con quien dice, tiene un acuerdo para fungir como su lobbista, para poder manejar diversos intereses en la asignación y operación de millonarios contratos.

Tras la salida de Montiel del área de Obras y Servicios, Mercedes Palma que podría jugar un papel de “prima incómoda”, según cuentan posteos de redes sociales ha dado a entender que quien no saque adelante sus proyectos, será dada de baja de la misma forma.

Ahora Palma Alor ha puesto sus intereses en los contratos de venta de carbón, los cuales ya ha comenzado a operar, y en donde los volúmenes entregados y la calidad del carbón han empezado a ser cuestionados internamente. Es decir sólo es aplicar el contrato y checar la calidad del producto. Ojo, recordemos el Tren Interoceánico.

La presunta lobbista, presume además cercanía con Francisco Javier Maldonado, el nuevo Director de Operaciones de CFE, con quien se acusa, ha armado un entramado de corrupción para cobrar a empresas la entrada a concursos, con la supuesta promesa de garantizarles el fallo a favor, pero a quienes terminan por verles la cara, ya que los terminan eliminando para solamente quedarse con el dinero que antes les habían solicitado, tal como una extorsionadora cualquiera. Seguro el nuevo director de Operaciones, ni enterado está.

Aquí el punto es que tan enterada estará la directora Emilia Esther Calleja Alor de las actividades de su prima, que a pesar de los avisos y quejas, sigue operando este tipo de esquemas dentro de la paraestatal, sin que nadie le ponga un alto hasta el momento.