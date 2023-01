Agenda sindical por Carlos Carral Hernández

No importa si lo vemos desde el punto de vista gubernamental, político, social y hasta económico, al final, los liderazgos están sujetos a reglas similares para mantener esa posición de privilegio sobre la mayoría que dicen representar.

Recordábamos un pasaje del libro El Positivismo en México: nacimiento, apogeo y decadencia en México, de Leopoldo Zea, donde entre muchas valiosas afirmaciones, Zea afirmó que a los grupos de poder, mientras el tiempo avanza, cada vez les es más complejo mantenerse en esa posición de superioridad y privilegio, y aunque algunos se renuevan, otros dilapidan con sus descuidos lo que han logrado, acelerando sus procesos de descomposición, los que invariablemente ocurren desde su interior y muy pocas veces son producto mayoritario de los ataques de sus grupos opositores.

Decíamos en nuestra colaboración anterior, que varios liderazgos cayeron durante el año anterior, dirigentes sindicales, empresarios, líderes de opinión y hasta presidentes de países como el de Perú, un fenómeno que se agudizará, pues después de la pandemia, se siente un cansancio crónico a nivel social, con un malestar de injusticia generalizada, así es que pudiéramos decir que se está gestando en todo el mundo, una quinta ola democratizadora, la que a pesar de que tardará aún varios años en gestarse, tarde o temprano llegará con mucha fuerza.

Por su puesto que los desgastados liderazgos se resistirán en ser superados, pero hay una regla, si no se renovaron para mantenerse en el poder cuando lo tuvieron, difícilmente se podrán recuperar una vez que sean destronados, si fueron superados, fue por la falta de credibilidad, la falta de control sobre una base social determinada, la evidente incongruencia entre lo que dicen y lo que hacen y en consecuencia por la falta de influencia sobre los demás, en resumen, perdieron el poder del que gozaron tiempo atrás.

En este momento en que se da una transición generacional, cambio marcado por la excesiva presencia tecnológica, los liderazgos con prácticas del pasado que no sepan comunicarse usando estos mecanismos, que no entiendan que ante la desilusión e incongruencia de la realidad tan limitante, las nuevas generaciones quieren hablar nuevamente de la felicidad y hasta el amor están perdidos, más aún si no entienden que en la efímera oportunidad que estas nuevas generaciones les dan, deben orientar y encausar la revisión de esa cotidianidad y dar criterios de fondo para la toma de decisiones a quienes deben representar.

Los liderazgos de antaño, los que aún son parte de la generación de la cultura del esfuerzo están muriendo, si es difícil renovarse en el contexto en el que fuimos educados y formados, es muy complicado crear todo este halo que debe existir en torno al liderazgo en cualquier tema, en un mundo donde parece que aquellos que se necesitan dirigir y representar tienen un chip que incluso a veces parece estar atrofiado, generando un corto circuito entre aspirantes al liderazgo, el poder y todos los demás que pueden o no legitimarlo.

Es más que lógico concluir que sin seguidores no puede hacer liderazgos, así es que estaremos viviendo los últimos años de dirección de los representantes de la generación X, para en no más de 10 años, darle paso a que dirija a la generación que individualizamos hasta el hartazgo, que nos empeñamos en tecnificar no solo en acción sino en razonamiento, que alejamos de la actividad colectiva y social, haciéndola creer que era obsoleta, arcaica y hasta corrupta, a nosotros nos queda tratar de compartirle un poco de nuestra experiencia o dejar que los hechos les muestren cuál es el camino por complicado que esto sea.

Definitivamente siempre será complicada la manifestación de todos los aspectos de la cotidianidad y en la recta final de los liderazgos simbólicos de la generación anterior, creo que las coas se pudieron hacer diferente, preparando un escenario un poco más terso; olvidamos que una generación se empieza a preparar 2 generaciones atrás.

ADENDUM

1. Hablando de liderazgos caducos, por fin se determinó que Jazmín Esquivel, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plagió la tesis que la convirtió en licenciada en derecho, todo parece indicar que se reconocerá la falta a la legislación educativa del país, la legislación universitaria y la comisión de un delito contra la sociedad, pero también que nadie se atreverá a revocar el título universitario y empujar a que esta mujer deje de ser parte del máximo tribunal, así las cosas con estos liderazgos caducos, que no son institucionales, pues detrás de sus decisiones están los intereses de personas de carne y hueso.

2. El tema del posible cambio en la política de Cabotaje, encarnado en las iniciativas de reforma presentadas por el ejecutivo a la Ley de Aeropuertos y a la de Aviación Civil, ha desatado una serie de señalamientos sobre las implicaciones negativas que pueden tener las reformas planteadas por el presidente. Hace un par de días el Secretario General de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores ASPA, señaló que México es el peor país para la aviación, realmente mientras no exista transparencia en las acciones del gobierno y no se aplique la ley en casos como el de Jazmín Esquivel, Pío López Obrador, Peña Nieto con Pemex e Iberdrola, México será el peor país para absolutamente cualquier sector.

