Realmente no entiendo. Le doy vueltas a la aparente estrategia de su campaña para convertirse en el Coordinador Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, pero las acciones del ex canciller Marcelo Ebrard durante sus primeros días de recorridos me parecen inexplicables.

Sí, el político logró acelerar los tiempos para la sucesión presidencial al anunciar su renuncia, pero después de mostrar ese colmillo político, parece que ha desperdiciado sus primeros días en actos que parecen, en una primera instancia, frivolidades.

El conocido cómo “carnal”, abandonó la seriedad que lo caracterizó cómo Jefe de Gobierno y Secretario de Relaciones Exteriores, lo cual me parece bien, pero la abandonó para hacer una serie de eventos no necesariamente masivos, pero sí “memeables” y “tiktokeables”, whatever that means en un país todavía con retraso tecnológico y de acceso al internet cómo el nuestro.

Por ahí alguien bromeó en redes sociales señalando que el propósito de Chelo quizás era “vibrar alto” o salir de vacaciones, más que buscar seriamente la candidatura de Morena, eventualmente, a la presidencia de la República.

De otra manera, no entiendo su visita junto a su respetable esposa a las pirámides de Teotihuacán a recargar energías, a un restaurante o a aprender a ordeñar vacas en Mazatlán . Más aún cuando Claudia, Adán Augusto y el propio Noroña hacen su luchita haciendo eventos en contacto con la gente.

En fin, en poco más de dos meses veremos si Marcelo se tomó las cosas en serio o no... o si está jugando un ajedrez de “5 mil dimensiones” en donde acciones aparentemente tan absurdas corresponden a una estrategia tan avanzada que parece inescrutable a primera vista.