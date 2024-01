Hace un rato, el director de este periódico digital SDPnoticias, Federico Arreola, hizo un análisis acerca de los discursos de los políticos en sus campañas. Decía que debían tener un elemento fundamental: lo inesperado, o sea, que alguna palabra o algún acto fuera sorpresivo. Con respeto al señor Arreola, difiero de su opinión de que Xóchitl no sorprendió. Quizá no lo hizo con palabras, pero sí en el video final.

Y es que el día de ayer fue el cierre de precampaña de Xóchitl Gálvez en la Arena CDMX. Sin duda abarrotó el recinto, siendo que mucha gente de Morena negaba que esto hubiera pasado e incluso aseguraban que no lo iba a llenar. Pero esto no fue lo inesperado: en general los actos políticos, cuando se organizan bien, son multitudinarios. Así que incluso muchos obradoristas/morenistas de hueso colorado finalmente terminaron por aceptar el innegable éxito de asistencia que tuvo Xóchitl en su cierre.

¿Hubo sorpresas durante su discurso? Prácticamente no. En realidad se limitó a decir lo que durante toda su gira ha dicho y no está mal que lo diga, el tema es la repetición: Que nos merecemos más, que merecemos vivir sin miedo a nada, que es mejor era vivir sin miedo a López Obrador, ese que siempre dice que gracias a él los ancianos y jóvenes tienen pensiones y becas y que sin él se acaba todo. Lo que leyó la candidata de la alianza PRI, PAN, PRD no sorprendió a nadie. Porque lo leyó en el teleprompter, algo que se vale, pero quizá uno pudiera haber esperado/pensado que Xóchitl esta vez no utilizaría ese sistema por el escándalo que se hizo cuando en un mitin estaba usando uno de ellos durante su discurso y de pronto se apagó y la candidata por un momento no supo qué más decir, se quedó un poco en blanco.

Pareciera que alguno de sus asesores es su peor enemigo, porque ayer le colocaron un telepromter del tamaño de una pantalla de un bar para ver el futbol. O sea, enorme. Entiendo que le cueste trabajo quizá improvisar o hablar en público sin tener una guía, por llamarlo así. Muchos políticos lo han hecho desde hace cientos de años. Pero ellos ante la falta de tecnología y modernidad escribían su discurso en una hoja de papel. Ahora el telepromter pues da una sensación de un discurso que ya no es tan orgánico ni tan espontáneo.

Y eso pasa hasta con los mejores cantantes. Luis Miguel por ejemplo, ocupa el telepromter en cada uno de sus conciertos y uno piensa “¡Caray! Pues pagué muy caro el boleto como para que no se aprenda las canciones”. Ahí un pequeño tache para Xóchitl. Pero al final ya no llamó la atención y no hubo crisis por eso.

Y pues sí, así avanzaba este último discurso antes de la campaña oficial de Xóchitl y no había mayor novedad. Parecía que el factor sorpresa nunca llegaría. ¡¡Pero llegó!!

Circula ya en redes un video en donde se ve a Xóchitl Gálvez abrazando efusivamente a Martha Delgado al finalizar el evento. Martha, cómo olvidarlo, es la operadora principal de Marcelo Ebrard. Y ahí estaba muy contenta en el videoclip con música de Diego Torres.

Esto abre una enorme ventana de posibilidades y rumores, sobre todo después de la puñalada trapera (a traición, pues) que Sanjuana Martínez lanzó a Claudia Sheinbaum. Aquí unas preguntas que vienen al caso:

¿Por qué estaba ahí Martha Delgado , brazo derecho de Marcelo Ebrard?

, brazo derecho de Marcelo Ebrard? ¿Por qué la persona más cercana a la corcholata perdedora se deja ver con Xóchitl?

¿Fue un error de los publicistas de Xóchitl ?

? ¿Martha Delgado se va a ir con Xóchitl Gálvez y saldrá de la órbita ebradorista?

¿ Marcelo Ebrard se irá con Xóchitl Gálvez ?

? ¿Ambos, Martha y Marcelo, estarán apoyando a Xóchitl Gálvez?

Todas esas preguntas surgieron al ver esta escena, pero para no variar, usando de fondo al cierre de este mitin la canción de mi cantante favorito Diego Torres “Color Esperanza”, canción que también habría usado durante toda su campaña de 2006 López Obrador. ¿Se usó esa canción para molestar a Obrador? ¿Otra metida de pata de los publicistas del PRI, PAN, PRD?

Yo sé que esta canción es muy emblemática y que su letra es muy poderosa. De hecho en mi boda la bailé, pues recién salía de un proceso de cáncer…

Pero los asesores de Xóchitl, pues no estaría de más, tendrían que aventarse un “clavado” a los mítines que realizó Obrador como candidato en 2006, que habrán sido cientos y hasta miles de ellos y siempre ponían la misma canción. Habría que buscar otra canción porque de verdad “ya chole” con la misma. Yo les sugiero la nueva de Diego Torres que se llama " Mejor que ayer”; ojalá alguien importante de el equipo de Xóchitl me leyera y a lo mejor no, pero alguien del equipo de Claudia Sheinbaum sí me lea y ya dejen de quemar a la hermosa “Color Esperanza” y la dejen descansar por un ratito; sobre todo Xóchitl, pues fue una canción que López Obrador utilizó como himno.

Pues bueno… ahora nomás nos falta ver qué factor sorpresa nos tiene preparado Claudia Sheinbaum para su cierre de precampaña que será este jueves en el Monumento a la Revolución.

Se vienen tiempos interesantes. ¿Qué pasará?

Es cuanto.