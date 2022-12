Gerardo “el Tata ” Martino es el segundo DT consecutivo que llega del extranjero a dirigir, a cambio de sueldos multimillonarios, a la selección nacional mexicana. El desastre comenzó en un aeropuerto de los Estados Unidos, dónde el entonces entrenador de México, Miguel Herrera, se topó con un comunicador que no había dejado de fastidiarlo en sus transmisiones desde tiempo atrás, metiéndose incluso con su vestimenta y aspectos personales; esta saña, nunca antes vista en México en el medio futbolístico, tuvo su natural reacción por parte del DT nacional: un connato de, ya no digamos zafarrancho sino argüende sin la mínima importancia, que escaló hasta llegar a escándalo a nivel internacional (tan no revistió la gravedad que muchos se creyeron, que el personal siempre quisquilloso de un aeropuerto de los Estados Unidos, ni se dio por enterado). Cabe destacar, que al día de hoy no existe evidencia de “la brutal golpiza de un DT energúmeno a un periodista”, cómo el mismo Christian Martinoli y su equipo se encargaron de divulgar y viralizar; la reacción de los altos directivos fue absurda, al nene de mami Martinoli le concedieron su capricho y Miguel Herrera fue cesado de su importante cargo, quebrantando así el proceso mundialista rumbo a 2018. Lo que vendría después, sería la semilla al más grande retroceso en nuestro fútbol en cuatro décadas.

La contratación del nuevo timonel causó sorpresa, algún triunfo en la liga colombiana y otro en la carioca eran su único cartel, más el de haberle dado un empujoncito al Puebla al descenso en un breve y fracasado paso por México; en selecciones nacionales, NADA; el charlatán colombiano vino a experimentar con sus alocadas e inteligibles teorías estratégicas y tácticas utilizando a la selección mexicana cómo su conejillo de indias, teniendo como resultado una vergonzosa actuación en el mundial de Rusia 2018, con dos partidos humillantes al hilo (Suecia y Brasil). Después, por sí no hubiera sido poco con la amarga experiencia, otro sudamericano, con muchas más penas que glorias en su palmarés, llegaba al cargo, con un tufo insoportable de malinchismo por delante, y haciendo a un lado a excelentes opciones que habían aquí en México.

La madrugada del domingo, el Señor Martino y su (forrado en dólares) séquito de argentinos llegaba a la CDMX, y en el aeropuerto muchos periodistas y aficionados, cómo era natural por ser PERSONAJES PÚBLICOS, se arremolinaron a su alrededor, sea para una breve entrevista, o para uno que otro (legítimo) reclamo por otro mundial perdido, este aún con peor resultado que el anterior, ya que desde el mundial de Argentina 1978 la selección mexicana no se quedaba atorada en fase de grupos, reaccionando el ex arquero del Cruz Azul, parte del ya mencionado staff de pamperos de Martino, con varios golpes en la cara a un abogado mexicano, que por casualidad ahí se encontraba y lanzó su personal reclamo. El nombre y rostro de ese ciudadano mexicano están ahí cómo también su testimonio, así como las nítidas imágenes de esa agresión. ¿Multará la Federación a Scoponi por dicho acto de violencia? ¿O de plano, por su condición de extranjero, combinado con los complejos malinchistas de nuestros mandamases en el fútbol mexicano, le otorgarán algún bono económico extra? El segundo escenario, por lo que llevó viendo durante ya 6 años, no me parecería algo descabellado.