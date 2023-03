Después de meses de especulación, por fin llegó la primera batalla entre Primož Roglič (Jumbo-Visma) y Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) en la alta montaña de la Volta a Catalunya. Pero fue el italiano Giulio Ciccone de Trek-Segafredo quien dio una gran sorpresa en la segunda etapa, un final en la cima de la escalada Vallter 2000 a 2120 m de altura.

Ciccone se pegó a rueda de los favoritos de la etapa, Evenepoel y Roglič, en la final y esperó su tiempo antes de lanzar su sprint con solo 75 m para el final. Superó a Roglič por una rueda, mientras que Evenepoel ocupó el tercer lugar del día.

“Me siento bien, para mí fue un día increíble. Ayer perdimos a Dario Cataldo [en una caída], esta mañana dije que me gustaría ganar y dedicarle la victoria, así que esto es para él”, dijo Ciccone después de la etapa. “En las últimas dos semanas he perdido muchas veces, especialmente ante Roglič, ¡lo ha ganado todo! Pero después de una larga subida, llegando aquí por encima de los 2.000 m de altitud, todo cambió y me sentí bien. Esta es una de las mejores victorias de mi carrera”.

Esteban Chaves (EF Education-EasyPost) encendió la carrera en los últimos kilómetros, liberándose del pelotón a 6 km del final. El colombiano mantuvo una brecha saludable de 30 segundos durante varios kilómetros, pero una vez que Evenepoel se puso al frente con 2 km para el final, su ventaja se redujo. Chaves finalmente fue atrapado con 500 m para el final y solo pudo mirar cuando Evenepoel, Roglič y Ciccone lo pasaron y se precipitaron hacia la línea.

Evenepoel abrió el sprint con 150 m para el final, pero un error en la última curva le costó y permitió que Ciccone lo adelantara. Luego, el italiano condujo hacia la línea y logró contener a Roglič. Roglič que continúa liderando la carrera, ahora por un margen de 6 segundos por delante de Evenepoel en segundo lugar. Ciccone, mientras tanto, ha saltado a la tercera posición con el mismo tiempo que Evenepoel.

Si bien queda poco más de un mes para que comience el Giro, la pelea por la general ya ha comenzado y Roglič va ganando 2 a 1 contra Evenepoel. La carrera catalana continuará mañana con una etapa de 180 km y tres puertos caterogrizados en el camino. La subida final hacia La Molina podría determinar la clasificación general de la carrera.