Los morenistas se superan a sí mismos. Tras el supuesto plagio cometido por Xóchitl Gálvez, Morena y sus corifeos se rasgaron las vestiduras (al estilo del Gran Sanedrín con AMLO como doctor de la ley) haciendo hincapié que la senadora panista había demostrado su falta de ética.

Como bien señalé en mi columna intitulada “Las enormes diferencia entre los casos de Xóchitl Gálvez y Yasmín Esquivel” publicada en este espacio de SDPnoticias, ambos incidentes son reprobables y merecen una respuesta justa por parte de la UNAM. Sin embargo, vale recordar que la ministra de la corte está o-bli-ga-da constitucionalmente a contar con un título de licenciada en derecho y a gozar de buena reputación, mientras que la situación de la abanderada del Frente se limita a percepciones.

En otras palabras, mientras la invalidación del título de Esquivel conllevaría su inhabilitación como miembro de la Corte, Gálvez no estaría obligada a abandonar la candidatura. Punto importante. El juico moral contra ella quedará, pues, sujeto al escrutinio de los votantes, sin pasar obligadamente por las consecuencias jurídicas del acto.

No obstante, los morenistas, liderados por el inquilino de Palacio, y motivados por una supuesta fuerza moral que se resquebraja, acusan abiertamente a Gálvez por el plagio, mientras callaron como momias ante el escándalo provocado – y probado – relacionado con el plagio de la tesis de la ministra.

Acto seguido, Morena, a través de su cuenta de twitter, publicó un mensaje que lee como sigue: “Xóchitl: Leer evitará que te plagies las tesis”. Por un parte, buscan golpear a Xóchitl reproduciendo la estrategia publicitaria de la librería Ghandi, y por otra, pretenden alzarse como jueces morales. Esto es algo que resulta sobremanera escandaloso dado el caso de la ministra Esquivel y cuán ferozmente defendieron a capa y espada la “integridad” y “reputación” de la magistrada.

En este contexto, bien vale señalar que la lectura no únicamente promueve que un postulante obtenga las competencias necesarias para no recurrir al plagio, sino también para que los pueblos cuenten con los conocimientos para realizar juicios críticos, analizar sesudamente el quehacer del gobierno, evaluar las políticas públicas, y desde luego, aprender que un presidente autoritario que no cree en la división de poderes, que busca acallar a sus opositores con la fuerza del Estado y que ha pretendido desmantelar la democracia electoral puede resultar perjudicial para la convivencia democrática.