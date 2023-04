He estado leyendo distintos debates en torno a si es viable la posibilidad de que las mañaneras dejaran de estar existiendo. Hay dos vertientes en este tema: Principalmente creo o más bien estoy segura de que el presidente Andrés Manuel López Obrador quien es el que todo decide, decidirá que no se terminen.

Las mañaneras le funcionan a él y nada más que a él.

Desde el punto de vista psicológico, las mañaneras son su diván terapéutico. En ellas como si fueran tribuna de AA, sube a hablar y a desahogarse, nos platica de sus resentimientos, de sus traumas y dolores internos, de su doloroso pasado y sus enojos.

Para él es sanador eso. Así es como funcionan los grupos psicoterapéuticos. La sanación radica hablarle a los otros de sus propios problemas, el desahogo y la charla dan consuelo en esta clase de terapias así que principalmente el presidente no querría dejarlas por este motivo.

Imagino que una vez terminadas las mañaneras, él se va con una sensación de desahogo y alivio, así haya hecho rabiar a medio México con algún comentario agresivo o provocador.

Él se va a aliviado a desayunar.

Por otro, lado el presidente elegiría no terminar con ellas porque no le gusta darle a la gente que no lo apoya.

Y porque además sabe que finalmente sí tiene un impacto y sí tiene una repercusión lo que dice en las mañaneras para muchos de sus seguidores.

Y como él aplica la ley de Goebbels: “una verdad repetida se convierte en mentira”, aplica la de “una mentira repetida mil veces se vuelve verdad”. Este ejercicio lo repite una y otra vez y le funciona.

Pero la verdad de las cosas es que las mañaneras y ya se sabía, terminarán por desgastar la imagen del presidente, esa es la que a él le importa y no lo entiende.

El presidente ya no entretiene como antes y es que sí, aceptémoslo, es un buen orador que mantiene la atención de las personas.

Y las mañaneras de pronto hasta eran divertidas, yo me reía bastante porque en el esfuerzo del presidente por parecer razonable terminaba desvariado aventándose cada “puntada” que francamente hacían reír mucho.

Pero, ya no hace reír he incluso yo diría que en verdad me empieza a resultar preocupante. Siento un tanto de pena por el, no quiero decir lástima porque no es el punto, pero sí pena, porque se le nota el esfuerzo que hace por mantener una conversación hilarante, se le nota la preocupación cuando es evidente que no encuentra la palabra exacta para decir lo que quiere decir, o que ya no encuentra recursos para que la mañanera resulte atractiva y es que ya quemó todos sus cartuchos; ya nos puso música, videos, tuits, hasta a Benito Bodoque nos proyectó.

Ya no queda mucho por hacer.

Y es que también se vienen campañas electorales importantes el año que viene. Más que nunca el presidente se refugiará en las mañaneras porque es una forma de seguir haciéndole campaña a su partido político.

Como verán a nadie ayudan las mañaneras más que a él.

No solucionan, no cumplen, no nada... Solo son en beneficio del presidente.

Y nos cuestan a todos los mexicanos. Cómo nos cuesta todo lo que el presidente hace; que aunque quiera dar a entender que el “lo paga” es sin olvidarlo, nuestro recurso, con nuestros impuestos.

Si las mañaneras ayudan al presidente a mantenerse en la cordura, pues que sigan.

Pero ahora que les escribo desde Europa, en donde nadie habla del presidente, a pesar de que él dice ser de los más populares del mundo, la verdad es que es que hay sido un descanso no oír ni ver las mañaneras. Sí se agradece, al menos me ayuda a no hacer corajes. Porque a veces hasta creo que el presidente es lo que busca.

Que hagamos corajes pero que nunca nos pase inadvertidos.

Las mañaneras seguirán pero ya dejarán sin potencia a las probables mañaneras que Claudia Sheinbaum como presidenta haga.

Porque ella ya dijo que probablemente hará las suyas.

Mínimo Obrador, por no perjudicar a su candidata favorita es que debería de darle un respiro a su ejercicio matutino.

Pero él nada más piensa en el.

Así las cosas.

Es cuanto.