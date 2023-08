Mucho se ha escrito ya sobre las mañaneras, que lejos de ser ya el sello distintivo del presidente de este país, se han ido convirtiendo en un lastre para él.

Las mañaneras, esas que fueron la creación divina de AMLO, se le han revertido y le está pasando justamente como la historia de Frankenstein, que narra la historia de un joven estudiante de medicina en Suiza, llamado Viktor Frankestein, que por su afán por desentrañar el alma del hombre y conocer los secretos del cielo y de la tierra, creó un cuerpo con distintos pedazos de cadáveres diseccionados.

El monstruo llamado por su propio creador como Frankenstein, fue tomando vida propia, con emociones propias pero ante el rechazo y las constantes humillaciones de la sociedad hacia él, fue generando un odio infinito hacia el mundo entero e incluso hacia su creador, tanto así que asesina a muchos que lo rodeaban e incluso intentando asesinar al propio doctor Viktor, el que le dio vida.

Sin duda, Frankenstein guarda toda una simbología.

Representa el castigo hacia la soberbia y la arrogancia de los hombres.

Puedo hacer de estar manera una analogía acerca de lo que para el presidente las mañaneras se han convertido.

Un verdadero peligro para él.

Y no es para menos:

Las mañaneras son ya un absoluto despropósito y le está cobrando factura a don Obrador.

Ciertamente es lógico que pase esto, se veía venir, se dijo y se están cumpliendo todos los pronósticos.

Es lógico: Las mañaneras últimamente alcanzan casi las cuatro horas de duración.

Por más que el guapísimo Jesus Cuevas hace maroma y media por colar a pseudoperiodistas que le lancen preguntas al presidente a modo, de manera que lo entretengan y prolonguen la agonía, cuatro horas de las mañaneras es una locura.

Y es entonces cuando entra en acción un presidente desmedido, iracundo, confundido, desesperado e implementa canciones para que la gente escuche lo que a él le gusta escuchar poemas, videos que le hacen reír, graficas, estadísticas, notas viejas.

El propio Jesus Cuevas diario ha de sudar “la gota gorda” pensando cuál será la ocurrencia de su adorado jefe para buscársela en Google.

Ayer lo más comentado fue que el presidente contó un chiste en medio de una confusión de gritos de periodistas que le pedían contestara a diversos temas pues el presidente ya se despedía. En el video se le escucha a un periodista sin micrófono preguntarle qué opinaba del asunto de los cinco jóvenes de secuestrados y desaparecidos de Lagos de Moreno. Entre tanto barullo por supuesto ahí se escucha a una periodista preguntarle sobre un tema tan importante, sin embargo, hoy AMLO sale a decir que nunca le preguntó nadie por ese tema, que él nunca oyó nada, no vio nada y que la oposición lo que quiere es atacarlo.

Lo de siempre.

Dijo además que no tenía que pedirle disculpas a nadie.

Es un horror.

Porque él debía de haber tocado el tema sin esperarse a que se lo preguntaran.

Debió hablar de ello porque es un tema que a todos nos dolió, un tema gravísimo además porque no hay claridad entre sí están muertos o vivos.

AMLO creó a un monstruo llamado la mañanera, y su arrogancia y soberbia es tal que ni siquiera se detiene a reparar en el dolor de los padres que no tienen a sus hijos de vuelta a casa.

Al presidente le duele que la oposición le ataque. Eso es lo que le duele. Y además cree que es ataque cuando lo esperable era una respuesta por parte de él ante esta tragedia. No le duele el dolor de otros. Le duele el dolor de el mismo.

Por supuesto sabe que sin la mañanera él no se sostiene, ni su retórica ni lo que quiere que la gente se grabe, pero ya vimos que estas son las consecuencias.

Muchos periodistas, de los verdaderos periodistas, madrugan para tener acceso a Palacio Nacional, evidentemente no se les da la palabra porque primero tienen que hablar los “periodistas” que idolatraran al presidente y dejaran que él se auto-idolatre, entonces cuando el presidente sale con su “ya es hora de mi café con pan… adiós, adiós” los periodistas serios se desesperan y empiezan a lanzarle cuestionamientos al aire, como para sentir que cumplieron con su trabajo y fueron atendidos y valorados.

Entonces, como pasó ayer, surge el desorden y el griterío. Probablemente el presidente no oyó a la reportera que gritaba: “Qué opina de Lagos de Moreno”. Puedo creer que no escuchó porque al presidente lo noto con una disminución auditiva notoria. En repetidas ocasiones no escucha al reportero que tiene el micrófono y le pregunta: “¿Qué dijistes?” (sic)

El que AMLO no haya genuinamente escuchado la pregunta en cuestión, no lo exime de la responsabilidad y la obligación que tenía de haber tocado el tema de los jóvenes de Lagos de Moreno.

Las mañaneras como lo he escrito en otras ocasiones podrán dañarle más que ayudarlo si no dan un giro de timón, descansar de ellas un tiempo sería lo ideal.

Pero el presidente es insaciable.

Siente que si no se defiende de quien a veces ni lo ataca no se fortalece. Y las mañaneras están diseñadas para atacar a cuánto sería vivo sienta el Presidente que lo agreda.

Él necesita ser visto, escuchado, aplaudido y enfocado por cámaras y reflectores. Él adora eso.

Mientras el país se encuentra en un estado de olvido y de orfandad, hay un hombre rockstar que quiere que se le ame y admire.

Pero el amor y la admiración se ganan.

Yo sigo esperando algo bueno de él.

Es cuanto.