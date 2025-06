“Caras vemos, corazones no sabemos” Dicho español de transcendencia histórica

Como buen escritor y admirador de Émile Zola, y preocupado por las noticias tan mal difundidas como ya es costumbre sobre 3 bancos de México, que también son casas de cambio de divisas y empresas bursátiles, que son CI Banco, Intercam y Vector casa de Bolsa, desarrollé el presente ensayo que deseo expresar en palabras.

Tal como lo hizo recientemente el hijo del presidente estadounidense Donald Trump, que en un escenario en el que México lanzara misiles a Estados Unidos, en 4 segundos estaríamos fuera de ésta planeta Tierra (traducción aceptada), yo también presento un escenario bastante analizable:

Un empresario de algún país de África, por ejemplo, Nigeria o Etiopía, se presenta en un banco muy importante de los Estados Unidos, ya sea Citi o Bank of America por mencionar dos ejemplos, con un portafolio con 500,000 dólares en efectivo para aperturar una cuenta a nombre de su madre, obviamente que llegó vestido con un buen traje, ya que como decía el maestro Mariano Ramírez Degollado, fundador de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle de donde soy orgullosamente egresado: “El hábito no hace al monje, pero lo identifica”.

Obviamente que el gerente del banco en cuestión no le va a preguntar al empresario africano de dónde consiguió tal dinero o de qué manera lo obtuvo, simplemente va a cumplir su petición y aperturar la cuenta solicitada, con la documentación necesaria, aún sin saber si es fidedigna o no, y así cumplir con su trabajo y con el derecho universal que tienen los más de 8000 millones de personas del Mundo para tener una cuenta bancaria.

No dudo que la gran mayoría de las cuentas bancarias de Estados Unidos y de la gran mayoría del resto de los países, desarrollados o no, y de cualquier monto, hayan sido aperturadas de esta misma manera descrita en el escenario supuesto, por lo que las acusaciones descritas en el primer párrafo no deberían existir, si se consideraría que uno de los pilares más importantes que sostienen a la Justicia, es la equidad.

Nota agregada: Recomiendo la lectura sobre Émile Zola, publicada en este portal SDPnoticias el pasado 16 de septiembre, aniversario de nuestra Independencia.