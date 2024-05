En el contexto de las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio, la campaña de Claudia Sheinbaum ha optado por la abierta descalificación en contra de cualquier hombre o mujer, trátese de periodistas, intelectuales o líderes de opinión, que se ha manifestado en favor de la democracia y en contra del proyecto de centralización del poder representado por la candidata oficial.

Enrique Krauze ha sido uno de ellos. No solamente es uno de los abajo firmantes en el polémico desplegado de intelectuales que expresaron su abierto apoyo a Xóchitl Gálvez, sino que ha reiterado sus profundas convicciones a favor de la defensa de la débil democracia mexicana.

Apenas el jueves Krauze, en un video difundido a través de la cuenta de X de Letras Libres, se dirigió a los jóvenes. En el mismo, el historiador narra brevemente su experiencia como académico y como luchador político en contra del autoritarismo del PRI.

A raíz de ello, los propagandistas oficiales (que a la luz de los sondeos, desafortunadamente se saldrán con la suya el próximo 2 de junio) se han dado a la tarea, siguiendo los pasos de AMLO en las mañaneras, de pretender pintar a Krauze como miembro de un élite rapaz y como traidor a la patria, cargándose la destacada trayectoria del escritor.

Sí que Krauze es miembro de una élite intelectual. Lo es. Todos lo son. ¿Qué historiador, poeta o novelista distinguido no ha formado parte de un grupo conspicuo? ¿Cómo podrían no haber quedado fuera de los círculos más destacados de pensadores? Sin embargo, ello no significa ni remotamente que sean merecedores del escarnio público.

Es una vergüenza. Cualquier hombre o mujer que ha recorrido a través de sus lecturas la historia de México habrá leído “La Presidencia Imperial”, “Siglo de Caudillos”, o “Crítica al poder presidencial”, entre otras extraordinarias obras que narran, con el genio que solo puede ofrecer Krauze, episodios de la vida de este país.

¿Por qué lo denuestan los impresentables críticos de la 4T? ¿Por haber alzado la voz en contra de un régimen populista que ha optado por regalar dinero como principal política pública? ¿Por haber denunciado, al igual que tantos otros, las mentiras del régimen?

¿Por haber llamado a AMLO mesías tropical? ¿O por formar parte de un grupo selecto de intelectuales, tal como lo han sido históricamente todos los escritorios destacados en todas las sociedades y en todos lo tiempos?

Enrique Krauze es, a la luz de su trayectoria académica, un gran historiador que ha contribuido enormemente al enriquecimiento de la historiografía mexicana y de la vida intelectual del país. Las diatribas en su contra son desproporcionadas y facciosas, y como tal deben ser denunciadas.