Sí, los corifeos de la la autoproclamada 4T y sus propagandistas se darán a la tarea de denunciar a diestra y siniestra que el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez está plagado de hombres y mujeres corruptos y fracasados. No se puede esperar menos. En su ánimo perenne de descalificar a la oposición, recurrirán a los medios más viles con el propósito de manipular la verdad; como si ellos – el equipo de Claudia- estuviese colmado de hombres dechados de virtudes como el impresentable diputado radical Gerardo Fernández Noroña o el principal beneficiario de la violación de la ley electoral, léase, Adán Augusto López.

La realidad es distinta. Si bien no podemos aseverar que el equipo que integra el Frente Amplio por México es todo lo que hubiésemos esperado, sí que hay elementos destacados que deben ser subrayados. Enseguida enunciaré algunas debilidades y fortalezas. Si bien no podré mencionar a cada uno de los miembros del equipo, sí que me referiré a unos cuantos.

En primer lugar, en contradicción con lo que aseguran los oficialistas, ningún integrante del equipo de Xóchitl ha sido acusado de corrupción. Por el contrario, personajes como Enrique de la Madrid y Santiago Creel, si bien distan de ser políticos populares, se han distinguido por representar lo mejor del PRI y del PAN, respectivamente. Sin embargo, sus orígenes sociales, su ascendencia política y las siglas de sus partidos han menoscabado sus pretensiones personales.

Otra fortaleza está en Ildefonso Guajardo. Nuevamente, a pesar de sus siglas priistas, el ex funcionario es un destacado especialista en el área comercial y sirvió como un elemento de enorme valía en el marco de la negociación del T-MEC durante el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Sus credenciales políticas y académicas hablan por sí mismas.

Las debilidades se encuentran en otro sitio. A mi juicio, la elección de Margarita Zavala como responsable de la relación de la campaña con la sociedad civil se antoja como una decisión asaz desafortunada. Más allá de ser gris como el cemento, la diputada y ex primera dama evoca invariablemente el sexenio de Felipe Calderón, hoy vilipendiado por haber exacerbado la violencia en el país.

Otra debilidad reside en Josefina Vázquez Mota. El lector seguramente recordará que su paso por la Secretaría de Educación Pública no se tradujo en la mínima mejora de la calidad educativa. Por el contrario, el legado educativo de Felipe Calderón estuvo marcado por la connivencia de la autoridad con Elba Esther Gordillo y el sindicato.

Finalmente, vale recordar que los nombres de los integrantes de la precampaña son importantes pues ellos seguramente configurarán el hipotético gabinete de Xóchitl Gálvez. Como he descrito, el equipo tiene fortalezas y debilidades. Sí que pudo evitarse las segundas. Veremos cómo explotan las primeras. Mientras tanto, es lo que hay.