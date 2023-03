Esta puede ser una opinión impopular, pero ya no disfruto el Tour de Francia. Al menos no de la misma forma que solía hacerlo. Sigue siendo una gran carrera, no por nada es denominada la mejor carrera del mundo, y sin duda es la única de la que saben algo tus familiares y amigos que no son ciclistas, incluso si tienes que explicarles la diferencia entre ganar una etapa o la clasificación general.

Mi propio interés en las carreras profesionales en carretera alcanza su punto máximo en marzo y abril, no en julio. Son las famosas Clásicas de Primavera en donde encuentro la verdadera esencia del ciclismo. Estas carreras de un día cuentan con una serie de obstáculos, las hay con adoquines, grava y hasta con rampas empinadísimas que hacen temblar el esqueleto.

Son carreras en las que un ciclista debe estar dispuesto a arriesgarlo todo, por la mínima posibilidad de ganarlo todo. Las Clásicas favorecen a varios tipos diferentes de ciclistas, lo que nos garantiza muchas emociones a los aficionados que disfrutamos de la carrera desde nuestros sillones.

A veces las grandes Vueltas (Giro d’Italia, Tour de Francia y Vuelta a España) son bastante controladas por los equipos que buscan ganar la clasificación general. ¿Qué podría ser mejor que tres semanas seguidas de carreras de bicicletas? Pero es físicamente imposible ver acción y emociones durante cada etapa.

El primer Grand Tour (Francia) comenzó como un truco publicitario; no se trataba tanto de una competencia llena de suspenso como de la espeluznante fascinación de ver a los atletas llevar sus cuerpos a límites indescriptibles en nombre del entretenimiento. Los primeros Tours de Francia fueron asuntos de la Odisea, con etapas que habitualmente superaban los 400 kilómetros. En 1911, la etapa 12 fue de 470 km; el ganador tardó casi 18 horas en completarla.

Los ciclistas comenzaban y terminaban en la oscuridad, abandonaban y viajaban en trenes hasta el final y comenzaban de nuevo al día siguiente, y los “fans” saboteaban activamente la carrera y a los ciclistas rivales. Era tal el caos que los promotores no sabían si el evento sobreviviría.

Los excesos de esos primeros años se han controlado un poco, pero las exigencias fisiológicas de los 21 días de carrera hacen que a veces el pelotón se tome el día libre. Hay etapas de transición en las que el ritmo sonámbulo del pelotón y la falta casi total de acción pueden ser frustrantes de ver, pero aquí está la simple verdad: los ciclistas necesitan esos días de descanso.

Al igual que un Grand Tour, las Clásicas de Primavera suman alrededor de 20 días de carreras, solo que se distribuyen en siete semanas en lugar de tres: un ritmo entrecortado natural con grandes eventos el fin de semana, más ligeros pero divertidos a mitad de semana y mucho tiempo libre en el medio.

Nadie se toma las Clásicas con calma porque no hay Etapa 2 del Tour de Flandes. Entonces ves un tipo de carrera que no ves en el Tour. En las Clásicas solemos ver ataques valientes y arriesgados, actuaciones sobrehumanas y todo por la ambición de reclamar la victoria.

En las Grandes Vueltas, incluso los días emocionantes a veces pueden esfumarse, destruidos por las carreras defensivas y la asfixia pura y estranguladora de superequipos como Ineos o el Jumbo Visma. Que tienen escuadras tan potentes, imponiendo un ritmo tan alto en el que ningún ciclista se atreve a atacar.

Las Clásicas tienen también mejor equidad de género. Hay versiones femeninas de las Clásicas más importantes. Sin embargo, hasta hace un par de años solo teníamos una Gran Vuelta femenina, el Giro d’Italia Donne. El año pasado celebramos el Tour de France Femmes inaugural y este año La Vuelta Femenina ha añadido etapas a su carrera, pero queda mucho camino por recorrer todavía para estar a la par, empezando por los premios en metálico.

Algunos lectores me van a odiar más, pero las carreras clásicas femeninas suelen ser más emocionantes que las masculinas. Las mujeres van con equipos más pequeños a estas carreras, lo que significa que tienen menos gente para controlar el caos del pelotón. Las distancias también suelen ser más cortas, dándoles a las ciclistas la posibilidad de ir más rápido y no guardarse nada hasta la meta. Te invito a ver más carreras femeninas, no estarás decepcionado.

Las Clásicas más importantes comienzan el 18 de marzo con la Milán-Sanremo y seguirán a lo largo del mes de abril con carreras como el Tour de Flandes y París-Roubaix antes de que el pelotón se dirija a las Ardenas belgas para carreras como la Lieja-Bastoña-Lieja y la Flecha Valona. Si te gusta el ciclismo y te gusta la acción, te recomiendo que sigas estas carreras. Quien sabe, quizás te conviertas como yo y prefieras verlas sobre el Tour de Francia.