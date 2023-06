Esta semana se llenaron las redes de cajas chinas internacionales y nuestro país de algunas nacionales. Las cajas chinas son una cortina de humo o un distractor sobre algo, fabricadas por alguien que quiere que quitemos la atención sobre lo que estamos viendo y pasemos a algo que nos entretenga.

El Titán

El hundimiento del sumergible Titán es una gran caja china que nos aleja de las noticias de la onda de calor que se está sintiendo a nivel mundial entre otras cosas. Muchas personas están hablando del pequeño sumergible que se perdió cuando bajaba a una excursión para ver los restos del Titanic que están en el fondo del mar. Vi una gran cantidad de noticias, comentarios y memes (algunos bastante crueles) sobre este suceso. Un pequeño sumergible con cinco personas se perdió donde chocó el Titanic, sus tripulantes tuvieron el mismo fin que los del Titanic. Al final es una tragedia pero fue de personas que firmaron una responsiva sabiendo del riesgo que estaban tomando. Pagaron una millonada por ver los restos de un barco hundido en aguas muy complicadas, al final no salieron, pero ellos sabían en que se estaban metiendo. Sin comparar, hay desgracias más grandes en el mundo de personas que no buscan ese tipo de riesgo y que igualmente los toman.

Zuckerberg vs Musk

Esta caja china duró muy poco, ahora tenemos la de Mark Zuckerberg contra Elon Musk en una pelea en una jaula de artes marciales mixtas. Dana White, cabeza de la UFC, se está “lamiendo los bigotes” por la cantidad de dinero que generaría un enfrentamiento de este tipo. Esta pelea no se la hubiera imaginado nadie, ni los que ponen a pelear artistas contra comunicadores. La pelea tiene que ver con una app que piensa sacar Meta, la compañía de Zuckerberg, para competirle a Twitter. El show, si llega a suceder, es una gran caja china que nos quiere alejar de algo. ¿Serán las próximas elecciones en los Estados Unidos? ¿El descontrol que están teniendo sobre las herramientas de IA? ¿La economía o la política exterior de los vecinos del norte? No lo sé , pero lo que si es que están buscando un gran distractor y lo están obteniendo.

Corcholatas, nearshoring y Tesla

México está distraído con lo que hacen las corcholatas día a día. Que si Sheinbaum viajó en avión comercial o privado, que si Marcelo está haciendo una guía para comer fuera, que si Adán trae un reloj carísimo, que si la esposa de Velasco tuvo un accidente, todo esto para distraer la atención nacional de la onda de calor, los cortes de luz y la sequía qué hay en el país. Esto le sirve a los “no candidatos” pero también le sirve a la oposición pues mientras la gente está distraída ellos aprovechan para criticar a los de la 4T y buscar alguien que realmente los pueda enfrentar.

En mi Nuevo León querido está el pretexto de que cualquier inversión no hecha o no impulsada por el gobierno del estado puede afectar el nearshoring, que es un nuevo nombre para decirle a las maquilas. Lo del nearshoring es como las maquilas 2.0 pues más fabricación se llevaría en nuestro país pero el producto final es para los Estados Unidos. ¿Por qué quieren distraer a la gente? En el estado hay problemas con la luz eléctrica, bloqueos por esta razón, cortes de agua, inseguridad y problemas de movilidad por lo que conviene distraer a la “raza” con el nearshoring y Tesla y el hub de movilidad eléctrica del mundo cuando es fecha que no se fabrica un solo coche eléctrico y que con los problemas de electricidad sería complicado cargarlos.

Pongamos atención en lo importante

Las cajas chinas están diseñadas para distraernos, para que no reclamemos, para que no pongamos atención en los asuntos que sí son importantes para la sociedad. Cuando vea esta serie de distractores busque a que le quieren hacer una cortina de humo. Se dará cuenta qué hay algo más grande detrás que no quieren que le pongamos atención, porque si no dejaríamos de creer en tal o cual persona, en tal o cual sistema de gobierno o partido.

Como decía mi profesor de desarrollo emprendedor en la carrera, “ojo chícharo”, veamos más allá de lo evidente (aunque suene a frase de caricatura ochentera).