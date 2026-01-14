Los esfuerzos de la oposición por suplantar funciones no han llegado ni siquiera a provocar algo sustancial. El único facultado y con el poder que le ha dado el soberano para fortalecer relaciones diplomáticas es el estado y las instituciones. Mientras el gobierno que encabeza Claudia depende mucho del respaldo y la legitimidad de sus acciones, la oposición se muestra visceral con una abundante narrativa soez que raya en el narcisismo y la violencia verbal. De ese modo, la corriente opositora sigue estancada y, lo peor de todo, sumergida en una crisis de la cual no se le ve alguna solución para encender un faro de luz. Los disparates que hacen los cuadros más visibles del PRI y del PAN de autoproclamarse enviados de la sociedad para llevar oficios a Estados Unidos, no tienen un carácter oficial y, con ello, les hacemos la aclaración que, por fortuna, somos un país que se rige por el orden constitucional y no por la injerencia de otras naciones ni mucho menos organismos internacionales.

Hace apenas unos días, de hecho, el controvertido personaje ultraderechista, Ricardo Salinas Pliego, presumía su nueva aeronave y, en sus alucinaciones políticas, simula fungir un papel de comisionado nacional para tratar asuntos con funcionarios del vecino país. Vivir bajo esa utopía no le ayudará mucho, sobre todo, cuando ha dejado al descubierto su profundo pensamiento ultraconservador. Eso le ha hecho ganar el repudio social. Se dice que será el abanderado del PRIAN. Viendo el nivel de los últimos participantes por la silla presidencial, podemos decir que, efectivamente, está al ras de semblanzas como Ricardo Anaya y Xóchitl Gálvez, que llevan años y no han encontrado la brújula para lograr su cometido. Ambos, obviamente, fueron aplastados por el proyecto de nación de la izquierda luego de la irrupción de Andrés Manuel López Obrador. Esa es la única verdad que predomina ante el lamento de la derecha, que son una mentira total, eso sí, responsables de la desinformación.

En nuestro país, de hecho, todavía podemos rescatar muchos medios que se han mostrado plurales y flexibles para llevar la noticia tal y como es. Existen otros que, de pronto, son órganos de propaganda para golpear al gobierno y, lo peor de todo, maquinan información ante las desgracias o fenómenos naturales que han ocurrido. Hace poco, en efecto, el gobierno de Puebla, que ofreció pruebas, desnudó un entramado de difamaciones de TV Azteca por medio del Detector de Mentiras. Dio a conocer, a propósito de ello, los verdaderos pormenores de lo que aconteció. En la contraparte, claro está, se manipuló el contenido y se rasuró una parte de algunas entrevistas de la televisora del magnate. De eso han dependido para sostener la poca audiencia a través de esa espiral de inventos.

Siendo así, efectivamente, las cosas han cambiado. La mañanera, de un éxito tremendo, sigue siendo un mecanismo infalible para pulverizar las farsas y los cuentos de la derecha. La única verdad creíble, que cuenta con el mayor respaldo ciudadano, es la voz que sale de la presidenta constitucional de México. Ella misma, en efecto, entendió a la perfección que ese contacto directo con la prensa es el mejor antídoto contra la infamia. Eso, ya lo hemos dicho, paradójicamente eleva más el nivel de respaldo a favor de la cuarta transformación. Sus mayores activos, como el caso de Sheinbaum, generan constantemente un clima de tranquilidad que, por cierto, es gracias a la responsabilidad y el compromiso de decir la verdad. Esa autenticidad, como siempre significativa, rompe con cualquier andanada o clima sofocante que intenta propagar la oposición.

Tengo la impresión, así parece, que a la oposición le duele mucho que sean exhibidos en las arengas de la mañanera, sobre todo aquellos que han pedido la injerencia extranjera para asuntos que solo le competen a México como República. Considerando esa sumisión, podemos catalogarlos como vendepatrias. Eso confirma que la verdad debe predominar por encima de cualquier aspecto, máxime si es de la mentira. Eso, que no solo es repudiable, habla de lo miserable que es el pensamiento ultraderechista. Algo así como personajes desvergonzados que no han tenido la decencia de salir a defender a la nación.

Por eso México, en su inmensa mayoría, es consciente de la verdad. Nuestro país avanza porque tiene una presidenta que está a la altura de las circunstancias, pese a la cadena de mentiras que se recogen y recolectan a diario. Afortunadamente, desde los tiempos de AMLO se tomaron cartas en el asunto para desnudar la mentira que es, sin duda, parte de la intransigencia de los grupos conservadores. Sabemos que los engaños van en aumento; sin embargo, predominan más las acciones y los avances sustanciales en todas las materias, así como sistemas de salud, seguridad, empleo, salario, educación, ciencia y deporte.

Notas finales

Lo que también es una verdad, sobra decir, es el gusto que tenemos por el deporte, sobre todo cuando se trata de espacios de sana convivencia. La propia administración del estado de Morelos, que empujó fuerte, hizo realidad que el futbol de primera división fuera posible en la rama femenil. La sede del Cruz Azul se jugará en Cuernavaca y, por ende, los ojos de los medios de comunicación también estarán puestos en un punto crucial que sigue avanzando en tópicos sustanciales de seguridad y paz. Eso se llama compromiso con las causas y, por ende, ambientes propicios para que la familia pase tiempo disfrutando las actividades que han encontrado una buena respuesta por el nivel de las deportistas.