La UCI responde a los cascos Giro de contrarreloj de Visma | Lease a Bike durante Tirreno-Adriático. La organización anunció que investigaría los cascos de contrarreloj “cada vez más radicales”. Según la Unión Ciclista Internacional, debería haber una legislación más clara sobre el diseño de los cascos. Además, prohíbe el ‘calcetín de casco’ de Specialized. Este diseño se describe como “no esencial”.

Tras los llamativos cascos durante la contrarreloj individual en Tirreno-Adriático, la UCI ha anunciado que examinará críticamente el nuevo material. La Unión Ciclista Internacional quiere aclarar su posición sobre los cascos de ciclismo analizando cómo se puede delinear un marco regulatorio más claro. Por ello, las normas sobre el diseño de los cascos son cada vez más estrictas.

La UCI crítica los nuevos cascos Giro de Visma | Lease a Bike, pero también habla del casco Rudy Project Windgream HL 85 (usado por Bahrain Victorious ) y del casco Poc Tempor (varios equipos utilizan este casco de contrarreloj). Según la UCI, el desarrollo de estos cascos no se centra en la función protectora principal, sino en promover el rendimiento. La UCI también menciona el punto de disponibilidad comercial. Los cascos deben estar disponibles para la venta según la normativa.

“Aunque no va directamente en contra de nuestras normas, vemos una tendencia a que el casco también se utilice para cosas distintas a las de su finalidad principal, es decir, la seguridad. La UCI volverá a examinar las reglas. Cualquier ajuste se anunciará lo antes posible”, afirmó la Unión Ciclista Internacional en un comunicado de prensa.

Innovadores cascos de contrarreloj

Según Bert Blocken, profesor de física en la KU Leuven y especializado en aerodinámica, el nuevo casco puede “ahorrar tres, cuatro o cinco segundos en una contrarreloj de quince kilómetros”. Mathieu Heijboer, director de rendimiento de Visma | Lease a Bike, matiza. “Eso depende de qué ciclista lleva el casco. Realmente ha sido desarrollado para nuestros mejores contrarrelojistas. Se avecinan contrarreloj importantes, como la contrarreloj olímpica. Cada segundo cuenta.”

En el mismo comunicado de prensa, la UCI anuncia que prohibirá las ‘calcetines para casco’ del fabricante Specialized. El calcetín se considera no esencial. A partir del 2 de abril, la combinación casco y malla ya no se verá en el pelotón profesional. Esto significa que Remco Evenepoel y Primoz Roglič ya no aparecerán con el calcetín negro en el futuro. Evenepoel se proclamó campeón mundial de contrarreloj en 2023 con este llamativo diseño.

Visma-Lease a Bike está muy sorprendido por la declaración de la UCI. “Las normas sobre dimensiones y seguridad se redactaron hace un año. Nosotros y el fabricante de cascos Giro empezamos a trabajar en este marco”, dijo a AD Mathieu Heijboer.

“Es bastante sorprendente que ahora se haya hecho pública esta declaración. Está impulsado por las emociones y todas las reacciones en las redes sociales. Bromas en Internet, no tengo ningún problema con eso. Pero si la UCI tiene un problema con el diseño, debería haberlo indicado cuando se presentó el casco para su aprobación”.