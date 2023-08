Ahora resulta que la democracia es el elemento principal del Frente Amplio por México . De hecho, Marko Cortés ha dado una explicación que, de verdad, no pude contener la risa que me causó. De acuerdo con los datos que divulgó el dirigente nacional del PAN, hay más de 2 millones de registros de simpatizantes para el proceso de encabezar el bloque. Lo peor de todo es que continuarán recibiendo solicitudes hasta el 20 de agosto. O sea, la cifra incrementará y, con ello, comprobaremos que la pluralidad en el contrapeso en una simulación.

Siendo muy claros, son muy pocos los que pueden lograr pasar el primer filtro y conseguir las firmas que se necesitan antes de llevar el ejercicio a un estudio demoscópico. Ni siquiera los “protagonistas” principales del Frente cubrirán esa norma. Es muy probable que ese proceso sufra irregularidades y vicios que contaminen la designación, pues las firmas que han sido recolectadas generan mucha suspicacia. Por ello, no sé si alguien lo podrá superar de forma transparente.

Pero más allá de eso, es prácticamente un hecho que Xóchitl Gálvez encabezará la coalición, a pesar de las limitantes en capacidad política que ha demostrado. Incluso, ha trascendido qué la senadora ya superó la cifra que estipula el órgano colegiado de la derecha, no sé si valiéndose de irregularidades o no. Lo cierto es que, pese a eso, dudo mucho que llegando la elección alcance el nivel de competencia que se necesita. De hecho, todavía no inicia y, quienes aspiran, se quejan del mecanismo que, para efectos democráticos, no tiene crédito alguno.

Y no lo tiene, ya que, de entrada, es una vacilada permitir el registro de más de 2 millones de personas, no porque no tengan derecho, sino por los demás candados que hay que superar para llegar al umbral. Habrá quienes hagan ruido para conseguir un espacio legislativo mediante cuotas de poder, con el fin de reconocer a Gálvez como candidata de unidad que, dicho sea de paso, se ha ido desinflando con el curso de los días. Sí, así con rapidez y por más estrategias de posicionamiento pongan en marcha.

Pero aún y con esa estrategia, Morena ganará la elección presidencial; lo mismo que 7 gubernaturas de 9 que estarán en disputa y, con ese efecto, arrasará en ambas cámaras legislativas. Por esa razón, la derecha ha caído en desesperación y se declaran, con una simulación exagerada, promotores de la democracia y la pluralidad que, en estos tiempos, nadie se traga ese cuento. De hecho, su frivolidad les ha impedido vencer los fantasmas del pasado. El ejemplo más concreto es el de Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, que, con eso que mencionó, por poco y creo que la democracia reina en el Frente Amplio por México.

A nosotros no se nos olvida que fueron ellos mismos quienes avalaron el fraude electoral del 2006 y 2012. Y ahora resulta que, de la noche a la mañana, son una coalición que pregona con el ejemplo y, por esa razón, han abierto el abanico a la participación, dicen ellos, para más de 2 millones de simpatizantes dentro del proceso de la candidatura presidencial. Es, no hay duda de ello, una vacilada, pero también una simulación en tiempos donde -ni ellos mismos- se la creen. Incluso, los propios integrantes del Frente se quejan del piso disparejo, basta con ver la cargada que goza Xóchitl Gálvez, que, lo único que ha hecho, es adentrarse en un laberinto de caminos confusos al intentar competir de tú a tú con el mandatario federal que, desde la mañanera, ha ganado la partida.