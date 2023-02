Lo que sucedió ayer tendrá consecuencias que aún no alcanzamos a dimensionar. El mundo descubrió lo que todos nosotros, los que hemos vivido en este país durante algún tiempo ya sabíamos: el gobierno trabaja para el crimen organizado. Pero no solo el gobierno, es una red de secretarios de estado, periodistas, televisoras y hasta presidentes. En otras palabras, el mundo conoció ayer a México por lo que es, un narco estado.

No me es nada grato teclear esto, de hecho, se me acongoja el corazón cada que lo pienso. Cuando Felipe Calderón ganó las elecciones presidenciales yo era un adolescente, pero recuerdo muy bien cómo fue crecer en ese México. Recuerdo la primera vez que vi a un hombre morir frente a mí, cómo una bala atravesó su cráneo y su cuerpo sin vida cayó al suelo para terminar de desangrarse. Recuerdo los nombres de mis amigos que ya no están, y también recuerdo las portadas de los periódicos, en las que todos los días aparecían colgados, decapitados y quemados. Eran años difíciles para crecer en este país, pero al final, estábamos librando una guerra y en las guerras siempre hay muertos, pero valía la pena, porque estábamos luchando contra los malos. Qué idiotas fuimos.

Hoy me puse a pensar en las familias de esos policías, soldados y marinos que murieron durante esa década trágica. Me imaginé a una madre, en algún poblado rural de este maldito país recibiendo el cadáver de su hijo envuelto en la bandera de México. Una familia rota a cambio de un héroe, un honor que no le deseo a nadie. También pensé en los niños que se quedaron sin padres y en el tejido social destruido por diez años de sangre. ¿Qué habrán sentido ayer al descubrir que todo fue una farsa? ¿Que murieron en vano? ¿Que sus vidas no valieron para nada?

También pensé en García Luna. Me lo imaginé cargando en una mano un maletín con un millón de dólares y en la otra un reporte con todos los nombres de los muertos de ese día. ¿Qué habrá pesado más? Según Riva Palacio, el dinero sin duda. Una tonelada más para ser exactos.

Mi amigo, Federico Arreola, me hizo una reflexión: ¿Crees que si Calderón hubiera sabido todo lo que pasaría, los muertos, la sangre, Morena, García Luna, la muerte del PAN, y todas esas cosas, aún se hubiera robado la elección del 2006? Él está convencido de que fue robada, yo aún no sé. Tampoco sé la respuesta a la pregunta. Si nos basamos en el comunicado que Calderón publicó ayer en su cuenta de Twitter, uno podría pensar que sí, que no se arrepiente de nada y que lo volverían a hacer todo otra vez.

Escribo esta columna a las 4 de la tarde del miércoles 22 de febrero. Ya pasaron más de 24 horas desde que se hizo público el veredicto de García Luna: culpable de todos los cargos. Por las mañanas despachaba como secretario de Seguridad del gobierno federal y por las noches se transformaba en un Don de la mafia, planeando montajes con la televisora, mandando a jóvenes a morir, traficando toneladas de droga a Estados Unidos e invirtiendo sus ganancias en bienes raíces en las hermosas costas de Miami, y como buen sicario, compartiendo las ganancias con sus amigos. Un día después y aún no hay pronunciamiento del presidente del partido, Marko Cortés. Tampoco de su aliado, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, y mucho menos del tipo del PRD, que ya ni me acuerdo cómo se llama. Silencio total. Tres tumbas.

Mientras Morena festeja como si hubiera ganado el Mundial (o tal vez la elección del 2024), a mí me queda esa sensación de vacío, como cuando ya no crees en nada, porque dentro de mí sé muy bien que Genaro García Luna no actuó solo, que hay cientos de personas que trabajaron con él y que lo ayudaron a encubrir esta carnicería. Hoy García Luna ya está tras las rejas esperando una sentencia, pero ellos siguen libres y en el poder, escribiendo en el periódico o despachando en alguna oficina de gobierno, esperando el momento para regresar. Y eso es lo que no me deja dormir.

PD: ¿Es casualidad que el periodista que armó los montajes de García Luna, tenga un departamento en la misma torre que el narco secretario? ¿De los miles de kilómetros cuadrados en toda la península de Florida, los dos terminaron en el mismo edificio? No me responda.